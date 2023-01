Philipp Perren: Air-Zermatt-Chef schiesst nach Rega-Vorwürfen zurück

1 / 10 Air Zermatt-Verwaltungsratspräsident Philipp Perren ist sauer: Die Rega wolle Air Zermatt und Air-Glaciers aus dem Wallis vertreiben. Zwischen den zwei Luftrettungsunternehmen tobt ein Streit. AFP Die Rega will im Wallis Luftrettungsflüge durchführen können. Tamedia AG

Darum gehts Zwischen den Luftrettungsunternehmen Air Zermatt und Rega tobt ein Streit.

Es geht um die Luftrettung im Kanton Wallis: Die Rega möchte dort gerne einsteigen, der Kanton hat den Auftrag aber Air Zermatt und Air-Glaciers gegeben.

Gegen diesen Entscheid legt die Rega jetzt Beschwerde ein und erhebt schwere Vorwürfe.

Jetzt wehrt sich Air Zermatt-VRP Philipp Perren.

Zwischen der Rega und den Unternehmen Air Zermatt und Air-Glaciers tobt ein erbitterter Streit um die Luftrettung im Wallis (siehe unten). Die Rega erhob schwere Vorwürfe. Jetzt wehrt sich Air Zermatt-Verwaltungsratspräsident Philipp Perren.

Die Rega kämpft um die Möglichkeit, die Bergrettung im Wallis durchführen zu können. Karin Hörhager, Rega-Geschäftsleitungsmitglied sagt, es gehe nicht ums Geld. Hand aufs Herz: Geht es ums Geld?

Nein, es geht weder der Rega noch uns ums Geld. Es geht der Rega darum, eine Monopolstellung einzunehmen. Das Wallis ist der einzige weisse Fleck auf der Karte der Rega. Das scheinen einige Leute in Führungspositionen bei der Rega nicht hinnehmen zu können.

Sie sprechen von CEO Ernst Kohler?

Ich spreche von der Führung allgemein. Dabei sollte es die Rega-Gönner beunruhigen, dass diese sich nicht scheut, Unwahrheiten zu verbreiten und ihre Gönnergelder für langwierige und unnötige rechtliche Schritte zu vergeuden.

«Letztlich geht es der Rega wohl doch um das Geld.» Philipp Perren, Verwaltungsratspräsident Air Zermatt

Was hätte die Rega von einer Monopolstellung?

Überall dort, wo die Rega bereits ein Monopol hat, muss der Patient mit dem Dispositiv leben, das die Rega bietet. Dort, wo sie Konkurrenten aus dem Markt drängen will, stellt sie mehr Helikopter ab. Im Engadin etwa hat die Rega nur einen Helikopter, ein zweiter wird nicht mehr aufgeboten. Die Hilfsfristen wurden dadurch deutlich länger, an Spitzentagen bis zu einer Stunde. Wenn die Rega uns vom Markt drängte, würde sie natürlich auch im Wallis die Rettungen machen. So betrachtet: Letztlich geht es der Rega wohl doch auch um das Geld.

2013 wurde bekannt, dass der Rega-CEO inklusive Bonus fast eine halbe Million verdient. Wie viel verdient der CEO von Air Zermatt?

Weniger als die Hälfte – und er arbeitet hart, nicht nur als CEO, sondern auch noch als Pilot. Zu bedenken ist auch: Die Rega finanziert sich zu 70 Prozent aus den Beiträgen ihrer Gönner. Wir haben zwar auch Gönner, 80 Prozent unseres Geldes stammt aber aus dem kommerziellen Bereich.

Die Rega erhebt den Vorwurf, es gebe eine medizinische Unterversorgung im Wallis, die Sie hinnehmen, nur damit der Auftrag bei der Air Zermatt bleibt.

Das ist falsch und die Rega weiss das. Es gibt keine notfallmedizinische Unterversorgung und wir haben nie Reklamationen erhalten, dass wir zu lange gebraucht hätten oder zu wenige Helikopter oder Mittel an einen Einsatzort hätten bringen können.

Die Vorgeschichte Die Rega will auch im Wallis Rettungseinsätze fliegen. Bisher darf sie nicht. Im November entschied die Kantonale Rettungsorganisation (KWRO), dass die Helikopter-Rettung bei Air Zermatt und Air-Glaciers bleiben soll. Damit ist die Rega nicht einverstanden. Wie sie am Mittwochmorgen bekannt gab, reichte die Rettungsflugwacht Beschwerde gegen den Entscheid ein. In einem Artikel in der NZZ erhob die Rega in der Folge schwere Vorwürfe gegen Air Zermatt und Air-Glaciers.

Laut Rega ist das nur auf dem Papier so. Die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) blende die Unterversorgung aus und lasse es so aussehen, als entspreche der Bedarf genau dem Dispositiv, das Sie anbieten können.

Auch das ist falsch. Ich bin überzeugt, dass die KWRO eine saubere Bedarfsanalyse durchgeführt hat. Aufgrund dieser Analyse wurde die Ausschreibung gemacht, wir haben uns darauf beworben und den Zuschlag erhalten.

Die Rega bemängelt weiter, Ihre Helikopter seien teils medizinisch schlecht ausgerüstet und flögen zu wenige Nachteinsätze.

Das ist Unsinn. Unsere Helikopter sind immer medizinisch perfekt ausgerüstet. Zur Spitzenabdeckung gibt es bei uns auch zusätzliche einmotorige Helikopter, bei denen in der Regel kein Arzt, sondern ein Rettungssanitäter mitfliegt. Der Vorwurf bezieht sich wohl darauf. Diese fliegen los, wenn alle zweimotorigen Helikopter bereits im Einsatz sind. Wenn Sie in den Bergen einen Herzinfarkt erleiden, ist es Ihnen bestimmt lieber, es kommt schnell ein kleinerer Helikopter mit einem top ausgebildeten Sanitäter. Dieser kann erste Massnahmen einleiten, bis der voll ausgestattete Helikopter kommt. Nachtflüge sind kein Problem und werden regelmässig ausgeführt. Rund zehn Prozent unserer Einsätze sind Nachteinsätze. Auch das weiss die

Rega.

«Die Vorwürfe sind rufschädigend und strafrechtlich relevant. Die Rega beschädigt das Vertrauen der Bevölkerung in die Luftrettung.» Philipp Perren, Verwaltungsratspräsident Air Zermatt

Rega-Geschäftsleitungsmitglieder verbreiten in den Medien also bewusst Lügen?

Die Rega fährt, wider besseren Wissens, eine Schmutzkampagne gegen uns und das Wallis. Sie versuchen immer wieder, es so aussehen zu lassen, dass der «Walliser Filz» hier spielen würde. Das ist rufschädigend und strafrechtlich relevant. Es beschädigt das Vertrauen der Bevölkerung in die Luftrettung nicht nur im Wallis, sondern in der ganzen Schweiz. Nur, weil etwas seit jeher gut funktioniert und ich sowohl Verwaltungsratspräsident der Air Zermatt als auch im Verwaltungsrat der KWRO bin, heisst das nicht, dass hier irgendeine Verfilzung stattfindet.

Nach Darstellung der Rega haben Sie als Verwaltungsrat der KWRO an fünf Sitzungen teilgenommen, an denen genau diese Bedarfsanalyse erstellt worden ist.

Auch das ist falsch. Ich war in der KWRO bereits in den Ausstand getreten, als die Bedarfsanalyse Luftrettung eingeleitet wurde und nicht erst als klar war, dass es eine Ausschreibung geben wird. Ich habe nie an einer VR-Sitzung der KWRO teilgenommen, an der es um die Bedarfsanalyse oder die Ausschreibung gegangen ist.

Es ist also Zufall, dass die KWRO genau das braucht, was Sie anbieten können?

Das ist kein Zufall. Wir sind seit 1968 im Wallis in der Bergrettung aktiv und unser Dispositiv wurde laufend ausgebaut. Im Wallis ist es so, dass die Behörden vorgeben, wie viele Helikopter, welches Material und wie viel Personal benötigt wird. Wir haben uns stets an diese Vorgaben gehalten und das Dispositiv entsprechend angepasst beziehungsweise sogar noch zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Folglich haben wir jetzt genau die Mittel bereits vor Ort, die es braucht, um die lückenlose medizinische Notfallversorgung auf dem Luftweg sicherzustellen.

Die Rega könnte also gar nichts besser machen, als Sie es derzeit tun?

Die Rega hat sich mit einem Helikopter auf die Ausschreibung beworben. Gemäss Kanton braucht es in der Topsaison drei, in der Hochsaison zwei und in der Nebensaison einen Helikopter. Meines Erachtens hat die Bewerbung der Rega also nicht einmal den grundlegenden Kriterien entsprochen, die für die Ausschreibung benötigt wurden, und hätte somit bereits aus formellen Gründen abgewiesen werden dürfen.

Werden Sie rechtliche Schritte einleiten?

Nein. Wir haben genug anderes zu tun.

Haben Sie Angst, dass die Rega den Zuschlag doch noch erhält?

Ich bin Anwalt und weiss, dass man einem Klienten nie garantieren kann, ein Verfahren zu gewinnen. Ich bin aber überzeugt, dass alles einwandfrei abgelaufen ist und dass wir am besten geeignet sind, die Bergrettung für die Walliser Bevölkerung zu leisten.

20 Minuten hat die Rega mit den Vorwürfen von Philipp Perren konfrontiert. Die Rega wollte keine Stellung nehmen.