Flugrettung: Die Rega muss dich retten – wer zahlt?

Rega-Helikopter im Einsatz in den Alpen.

Verletzter im Schnee nach Unfall in Davos GR.

Muss die Rega dich aus einer gesundheits- oder lebensbedrohlichen Lage retten, kann das schnell sehr teuer werden. Je nachdem, wie du versichert bist, bleibst du auf einem Teil der Kosten sitzen. Was, wann und wie von der Versicherung gedeckt ist, ist kompliziert und für Laien schwer zu durchschauen. 20 Minuten gibt dir darum einen Überblick:

Was kosten Rettungseinsätze der Rega?

Bereits ein einfacher Rettungseinsatz auf der Skipiste kostet mehrere Tausend Franken. Eine aufwändige Bergungsaktion, beispielsweise bei einer Lawine, dürfte in die Zehntausenden von Franken gehen. Die Rega gibt keine konkreten Zahlen bekannt. Wie teuer eine Rettungsaktion ist, hängt unter anderem von der Einsatzdauer, der Grösse der Crew, des Einsatzes eines Notarztes und der Anzahl Flugminuten ab. Je komplexer der Einsatz, desto höher die Kosten, sagt Mathias Gehrig von der Rega.

Wer zahlt?

Stürzt du in den Bergen ab oder brichst du dir beim Skifahren ein Bein, kommt die Unfallversicherung zum Zug. Falls du angestellt bist (und somit über deinen Arbeitgeber unfallversichert), bist du am besten abgesichert: Die Versicherung übernimmt 100 Prozent der Kosten deines Rettungseinsatzes. Einen Selbstbehalt gibt es nicht. Anders sieht es aus, wenn du über deine obligatorische Krankenkasse unfallversichert bist. Dies trifft auf dich zu, wenn du zum Beispiel als Studentin oder Student weniger als acht Stunden pro Woche arbeitest oder schon pensioniert bist. In diesem Fall übernimmt die Krankenkasse nur 50 Prozent der Kosten der Luftrettung (pro Jahr maximal 5000 Franken), den Rest zahlst du selbst.