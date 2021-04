Die Hälfte der Einsätze, welche die Rega am verlängerten Osterwochenende flog, fanden im Gebirge statt.

An verschiedenen Orten in der Schweiz kam es zu Rettungseinsätzen.

Die Rega wurde an den Osterfeiertagen stark gefordert und rückte 150 Mal aus.

Über 150 Einsätze koordinierte die Einsatzzentrale der Rega zwischen Karfreitag und Ostermontag. Mit schweizweit rund 60 Einsätzen war der sonnige Ostersonntag dabei der intensivste Tag für die Helikopter-Crews der Rega. Grund dafür dürften die Feiertage und das schöne Wetter gewesen sein. Rund die Hälfte der Einsätze fand im Gebirge statt. Die Rega hatte dafür in Graubünden und im Berner Oberland zusätzliche Rettungshelikopter stationiert.

Im Kanton Bern verletzte sich ein Mann bei einem Sturz schwer. Er war am Sonntagvormittag zusammen mit einer anderen Person am «Chlyn Wendenstock» unterwegs, als er 200 Meter tief stürzte. Der Rettungseinsatz der Rega gestaltete sich aufgrund des unwegsamen Geländes als schwierig. Sie musste Unterstützung vom SAC anfordern. Ein Helikopter musste die Rettungskräfte absetzen. Der schwerverletzte Mann wurde anschliessend in ein nahes Spital geflogen. Auch sein Begleiter musste aus einer steilen Felswand geflogen werden.