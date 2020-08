«Die Regierung hat komplett versagt»

Greenpeace fordert Untersuchung

Der japanische Frachter Wakashio ist am 25. Juni im Südosten von Mauritius auf Grund gelaufen. Nachdem ein Tank gerissen war, strömten mehr als 1000 Tonnen Treibstoff in die Lagune vor Pointe d’Esny. Die Regierung spricht vom schlimmsten ökologische Desaster, das das Ferienparadies je erlebt hat.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace fordert eine Untersuchung des Unfalls. Es sei unklar, warum das Schiff so nah an das Riff gefahren sei und es Tage gedauert habe, bis die Behörden an der Unfallstelle eingetroffen seien.