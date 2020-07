Heftige Gewitter

Die Region Luzern steht unter Wasser

Autos, die bis zu der Stossstange im Wasser stehen, Busse und Züge, die nicht mehr fahren können: In der Grossregion Luzern ist es zu diversen Überschwemmungen gekommen. Leser berichten von chaotischen Zuständen.

In und rund um Luzern machen sich die heftigen Gewitter der letzten Stunden bemerkbar: Verschiedene Leser haben Aufnahmen von übers Ufer getretenen Gewässer und gefluteten Strassen geschickt.

In der Grossregion Luzern ist es zu heftigen Überschwemmungen gekommen.

Auch vor dem Verkehrshaus mitten in der Stadt Luzern trat das Wasser auf die Strasse hinaus. Ein Leservideo zeigt Autos, die bis zur Stossstange im Wasser.

Eine Leserin berichtet, dass Züge ausfallen. Auch Busse fahren in der Stadt Luzern keine mehr. «Ich habe keine Ahnung, wie ich nach Hause komme», so die Leserin. Die SBB bestätigt, dass zwischen Luzern und Luzern Verkehrshaus kein Zugverkehr mehr stattfindet.

Die Verkehrsbetriebe Luzern bestätigen, dass der Kreisel rund ums Verkehrshaus so fest unter Wasser steht, dass die Busse ihn unmöglich befahren können. Der Verkehrshauskreisel ist ein Hauptknotenpunkt: 5 Buslinien, darunter die Nummern 6, 8 und 24, fahren dort durch. Es verkehren Shuttle-Ersatzbusse.

«So extrem war es noch nie»

Eine Leserin, die ganz in der Nähe des Kreisels wohnt, berichtet von chaotischen Zuständen: «Die Autos stehen im Wasser und kommen in keine Richtung mehr vorwärts.» Mitten auf dem Kreisel stehe ein Postauto. Die Leserin berichtet, dass der Regen irgendwann um 15 Uhr eingesetzt habe – «sintflutartig», wie sie sagt. Es sei nicht ungewöhnlich, dass es zu Überschwemmungen komme an dieser Stelle: «So extrem war es aber noch nie»