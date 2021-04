Tessin : Die Region rund um Locarno und Ascona ist ohne Strom

In der Region Locarno ist es am Montag zu einem Stromausfall gekommen. Seit 11 Uhr vormittags sind diverse Gemeinden, darunter die Touristen-Hotspots Brissago, Ascona und Locarno selbst, ohne Strom. Die Ursache für den Blackout ist eine Störung im Elektrizitätswerk in Losone, das die betroffenen Gemeinden mit Strom versorgt. Das schreibt die zuständige Società Elettrica Sopracenerina (SES) auf ihrer Homepage. Es seien Elektriker und Elektrikerinnen vor Ort, die alles daran setzen, die Versorgung schnellstmöglich wieder sicherzustellen.