Fans rasten aus: Die reinste Hip-Hop-Party – Kendrick Lamar bringt das Hallenstadion zum Beben

Darum gehts Kendrick Lamar ist mit seiner «The Big Steppers»-Show auf Welttournee.

Einen Halt macht der Rapper im Hallenstadion Zürich und präsentiert unter anderem seine neuen Songs aus seinem neuen und fünften Album «Mr Morale & The Big Steppers».

In seiner fast zweistündigen Hip-Hop-Show begeistert der 35-Jährige seine Fans und feiert mit ihnen eine regelrechte Hip-Hop-Party.

Er gilt als der einflussreichste Rapper der Welt – Kendrick Lamar. Der 35-Jährige lässt aktuell mit seiner «The Big Steppers»-Tour weltweit Hip-Hop-Herzen höherschlagen. 14 Grammys und ein Pulitzerpreis durfte der Rapper bereits in Empfang nehmen und prägt mit seiner Musik und Texten über Rassismus, Homofeindlichkeit und Selbstliebe die Hip-Hop-Szene. Einen Halt macht der «Humble»-Interprete im Hallenstadion Zürich – eines von zwei Schweizer Konzerten. Begleitet wird der Weltstar von Rapper-Kollegen Tanna Leone (24) und Baby Keem (22).

Kendrick! Kendrick!

Eine quadratische Bühne ragt ins fast ausverkaufte Hallenstadion, komplett verhüllt von weissen Stoffvorhängen. Ein langer Laufsteg reicht bis zur Mitte der Halle. Im Hintergrund drei grosse LED-Bildschirme. Endlich erlischt das Licht. Die Menge ruft: «Kendrick! Kendrick!». Eine Stimme und ein Streichorchester erklingen. Die Fans rasten aus.

In Schwarz und Weiss gekleidete Tänzer betreten die Bühne – elf an der Zahl. Ein Meer von Smartphones ragen über den Köpfen der ungeduldigen Menge. Der Vorhang fällt, Kendrick Lamar sitzt am Klavier und rappen in einer Geschwindigkeit, wo einem schwindlig wird. Sein erster Song: «United in Grief». Eine unheimliche Puppe sitzt auf dem Piano. Mitten im Song geht das Licht wieder aus. Nach einem kurzen Moment der Ruhe sind Schritte aus den Boxen zu hören und Lamar schreitet langsam, mit der Puppe im Arm den Laufsteg herunter. In der Mitte des Stegs rappt er seinen Track zu Ende. Das Licht erlischt erneut und die Puppe verschwindet. Er läuft wieder zur Hauptbühne, wo er «N95» anstimmt. Die Menge hüpft in klassischer Hip-Hop-Manier mit dem Weltstar mit.

One-Man-Show

Lamar performt komplett alleine. Hin und wieder kommen seine Tänzerinnen und Tänzer auf die Bühne, die eindrucksvolle Dancemoves zum Besten geben. Auch Lamar tanzt gelegentlich mit. Beeindruckend ist die Textsicherheit des Zürcher Publikums. Ausserdem bleibt kein Fuss zu den Beats des Rappers still. Bei den schnelleren Songs feiern die Fans eine regelrechte Hip-Hop-Party, wie zu seinem Hit-Song «Humble». In der letzten Hälfte des Konzerts performt Lamar vier Songs mit seinen Rapper-Kollegen Baby Keem und Tanna Leone.

Fans schwärmen: «Die beste Nacht meines ganzen Lebens»

Bereits in anderen Städten begeisterte der US-Musiker seine Fans mit seinen eindrucksvollen Sprechgesängen. Auf den sozialen Medien werden über Lamar regelrechte Loblieder gesungen. So schreibt etwa User kruskal.eth auf Twitter: «Das nenne ich Kunst». Er besuchte das Konzert in Prag am 10. Oktober.

Die Twitter-Userin Sukehiro kommt ebenfalls nicht aus dem Schwärmen raus. Sie besuchte sein Konzert am 21. Oktober in Paris: «Die beste Nacht meines ganzen Lebens».

Ob er nun am Klavier sitzt, in einem weissen Lichtkegel rappt, eine Taschenlampen-Show abliefert oder gar auf einer Bühne, wie in einem Lift emporfährt – mit wenigen Mitteln weiss der Grammy-Preisträger die Halle zum Beben zu bringen. Eine Pyroshow darf natürlich nicht fehlen. Stichflammen schiessen immer wieder aus dem Boden – ein Muss bei einem solchen Hip-Hop-Konzert. Das Publikum ist begeistert. Mit dem Titel «Savior» verabschiedet sich Lamar vom Publikum.

Am 26. Oktober spielt Kendrick Lamar in der Vaudoise Aréna in Prilly-Lausanne sein zweites Schweizer Konzert.