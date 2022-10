Das sind die 7 Reisetrends für das Jahr 2023

Ferien im Jahr 2023 werden ausgefallen. Zumindest gemäss einer grossen Umfrage der Plattform Booking.com, welche über 24’000 Reisende in 32 Ländern nach ihren Plänen und Wünschen für das kommende Jahr befragt hat. Herauskristallisiert haben sich sieben Trends, die es in sich haben.

Ich plane eine grössere, mehrwöchige Reise. Endlich kann ich meine Ferienpläne der letzten Jahre nachholen. Ich möchte etwas ganz Neues erleben. Keine. Daheim ists am schönsten. Für 2023? Ich weiss noch nicht einmal, was ich dieses Wochenende mache!

Was sind deine Reisepläne für das Jahr 2023?

Trend 1: Wie überlebe ich in der Wildnis?

Die Pandemie, politische Unruhen sowie Naturkatastrophen machen vielen Menschen Angst. Fast die Hälfte der Befragten wünscht sich deshalb, in ihren nächsten Ferien der Realität entfliehen zu können und nur mit wenig auszukommen.

Dabei wollen 58 Prozent der Befragten lernen, wie man in der Wildnis überlebt. Geht dir das zu wenig weit und du möchtest lieber wissen, was im Katastrophenfall zu tun ist? Damit bist du nicht allein: 39 Prozent möchten lernen, wie man sich am besten auf eine Apokalypse vorbereitet.