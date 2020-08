Corona-Risikogebiet «Die Reisewarnung für Mallorca ist unfair»

Die Regionalpräsidentin der Balearen, Francina Armengol, hat kein Verständnis für die Reisewarnung für die Mittelmeer-Inseln. Vor allem, nachdem sie vorbildlich alle Sicherheitsmassnahmen umgesetzt hat.

Die Regionalpräsidentin der Balearen, Francina Armengol (im Bild mit Spaniens König Felipe VI), sagt, die getroffenen Massnahmen mach t en die Balearen zu einem der sichersten Gebiete in Spanien und im Mittelmeer.

Die Reisewarnung der Schweizer sowie auch der deutschen und der österreichischen Behörden für die spanischen Urlaubsinseln Mallorca, Menorca und Ibiza stossen bei den Bewohnern auf Unverständnis. Allen voran bei d er Regionalpräsidentin der Balearen, Francina Armengol. Im Interview mit der « Bild » -Zeitung spricht die Politikerin Klartext: « Die getroffenen Massnahmen machen die Balearen zu einem der sichersten Gebiete in Spanien und im Mittelmeer. Ein klarer Beweis dafür ist, dass es nicht einen einzigen Ausbruch unter den Touristen gegeben hat. »

Das Coronavirus se i e in globales Problem, das alle betroffen ha be . Die Empfehlung mehrere r europäische r Länder, nicht auf die Balearen zu reisen, sei darum « ein schwerer Schlag für unseren Haupt-Wirtschaftsfaktor » gewesen, sagt die 49-Jährige. Sie betrachtet die Entscheidung als «unfair».

Alles richtig gemacht – trotzdem auf der Risikoliste gelandet

Armengol gibt an, alle Sicherheitsprotokolle für den Tourismussektor implementiert zu haben: « Das Gesundheitssystem wurde gestärkt. Wir haben mehr Fachleute eingestellt, die Rückverfolgung ausgeweitet, die PCR-Tests vervielfach t. Die Spitäler sind mehr als vorbereitet » , sagt sie.

Ausserdem habe man sehr früh die Maskenpflicht eingeführt und das Nachtleben einge s chränkt. « Wir haben Saufgelage im Freien verboten. Und wir haben die Einrichtungen an den Strassen geschlossen, in denen in Gruppen übermässig Alkohol konsumiert wurde, um Verhaltensweisen zu vermeiden, die die Gesundheit aller gefährden. » Nicht zuletzt betont sie, dass sich viele Touristen auf Mallorca « sicherer fühlen als zu Hause » .