Belgien – Schweiz 2:1: Der Pass von Loris Benito landete bei Lukebakio, der Batshuayi bediente. Es war der 1:1 -Ausgleich nach 49 Minuten. 2:1 für Belgien und wieder durch Michy Batshuayi. Der Belgier dreht sich im entscheidenden Moment von Fabian Schär weg, der ihm aber auch genug Platz lässt.

Darum gehts Die Schweizer Nati tut sich gerade schwer mit dem Gewinnen.

Die Niederlagen sind oft selbstverschuldet.

Haris Seferovic weiss nicht, woran das liegen könnte.

Er will die Gedanken an die Fehler aber nicht ins nächste Spiel mitnehmen.

Lange Jahre war Vladimir Petkovic der erfolgreichste Nationaltrainer der Schweiz mit einem Durchschnitt von 1,75 Punkten pro Spiel. Aber im verflixten siebten Jahr unter Petkovic steckt die Nati in einer Resultatkrise. Sechs Spiele ohne Sieg in Serie sind unter dem 57-Jährigen ein Novum. Gewinnt die Schweiz am Samstag gegen Spanien wieder nicht, stünde sie seit sieben Partien ohne einen Vollerfolg da. Eine derartige Negativserie erlebte die Schweiz letztmals 1998 unter Gilbert Gress.

Die Crux: Die Nati bekommt zu viele Gegentreffer. In den letzten vier Spielen kassierte sie acht Tore, sechs davon unmittelbar nach Eigenfehlern. «Ein Fehler kann immer passieren», sagt der Nati-Trainer dazu, «aber in der Summe sind es zu viele.» Selbst, wenn man die Qualität der Gegner berücksichtige.

Seferovic hat keine Erklärung

Haris Seferovic hat für diese Anhäufung keine Erklärung. «Es kann alles sein: Unkonzentriertheit, ein Pass, der nicht gut ankommt, Pech – ich kann es mir auch nicht richtig erklären.» Es bringe auch wenig, wenn man sich in der Nachbesprechung zu fest an Fehlern, die passiert sind, festbeisst. «Das verunsichert nur», sagt Seferovic und so dumm es töne, «man muss solche Szenen abhaken, weiter an sich glauben und immer konzentriert sein.»

Mit einer Niederlage in Basel gegen Spanien wäre das Schweizer Schicksal besiegelt, denn sie braucht aus den letzten zwei Spielen (am Dienstag wartet die Ukraine in Luzern) mindestens vier Zähler, um den drohenden Abstieg aus der Top-Division in der Nations League noch abzuwenden. Auf ein Remis wird die Nati ihren Matchplan trotzdem nicht ausrichten.

«Wir gehen sicher nicht nach Basel mit dem Gedanken, einen Punkt zu holen. Wir wollen immer gewinnen», sagt der Benfica-Angreifer. «Aber Spanien ist ein starker Gegner, wir müssen hochkonzentriert sein und unsere Chancen verwerten.» Vor allem aber muss die Nati die Eigenfehler vermeiden.