Regimekritiker: «Die Revolution im Iran scheint möglich»

Elham Manea, Islam-Expertin und Politologin an der Universität Zürich, sagt: «Nachdem letzte Woche die Aufstände eher weniger wurden, sehen wir diese Woche, dass sie wieder zunehmen. Das zeigt, wie stark die Bewegung ist und wie diese in der Lage ist, Menschen unterschiedlichster Schichten zu mobilisieren. Es ist ein historischer Moment.» Eine Revolution im Iran, aufgrund der Proteste, scheint ihrer Ansicht nach möglich zu sein.

Trotz des harten Vorgehens der Sicherheitskräfte im Iran dauern die Demonstrationen weiter an. Mittlerweile geht man von mehr als 130 Menschen aus, die durch die Polizeigewalt ihr Leben verloren haben. Auch in Städten weltweit wird gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran protestiert. Elham Manea, Islam-Expertin und Politologin, ordnet die Aufstände ein.

Die treibenden Kräfte der Aufstände sind die Frauen. Und genau diese Tatsache macht die Situation so speziell. Sie weist auf eine soziale Bewegung hin, in der Frauen ein integraler Bestandteil der Gesellschaft sind und nicht wie heute systematisch und rechtlich ausgeschlossen werden. Die iranische Gesellschaft ist offen, gebildet und, wie Umfragen zeigen, säkular. Ebenfalls sind es nicht nur kurdische Regionen, die sich an den Aufständen beteiligen – in städtischen und ländlichen Regionen finden ebenfalls Aufstände statt.