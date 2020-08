vor 41min

Im weissrussischen Gefängnis

Die Ringer-Welt flext ihre Muskeln für inhaftierten Walliser

Noch hat niemand Kontakt zu Tanguy Darbellay, dem in Minsk, Weissrussland, inhaftierten Walliser Ringer. Hinter den Kulissen aber ist allerhand am Tun. Auch die Ringer-Szene spannt zusammen.

von Ann Guenter

Tanguy Darbellay: Der Ringer aus dem Unterwallis suchte letztes Jahr sein Glück in Weissrussland. In Minsk, einem regelrechten Ringer-Mekka, wollte er nicht nur trainieren, sondern auch den Alltag und die Sprache kennen lernen. Jetzt wurde der 21-Jährige am Rande der Proteste verhaftet, die seit letzten Sonntag das Land erschüttern.

Darum gehts Der Walliser Ringer Tanguy Darbellay (21) sitzt in einem Minsker Gefängnis in Haft.

«Wir warten auf die Bewilligung eines Besuchs», so eine Sprecherin des Aussendepartements EDA.

Gleichzeitig setzt sich auch die Schweizer Ringerwelt für ihren Kollegen ein.

Auch der Weltringerverband UWW hat sich eingeschaltet.

Noch immer kein Lebenszeichen von Tanguy Darbellay (21), dem seit Montag in Weissrussland inhaftierten Ringer aus dem Unterwallis. Während Bern mit den weissrussischen Behörden in dieser Sache verhandelt – «Wir warten auf die Bewilligung eines Besuchs», so eine Sprecherin des Aussendepartements EDA –, nutzt die Schweizer Ringerwelt alle ihre Kanäle, um den 21-Jährigen zu unterstützen.

«Wir haben exzellente Beziehungen nach Weissrussland», sagt Rudolf Wieland vom Zentralvorstand der Swiss Wrestling Federation (SWFE) zu 20 Minuten. So habe etwa der technische Direktor von SWFE beim Präsidenten des weissrussischen Ringerverbandes interveniert – bislang allerdings ohne Erfolg. «Der Verband kann sich nicht so für Tanguy einsetzen, wie wir uns das vorstellen. Das Ganze ist politisch hochbrisant, weswegen diese Verbandsleute nicht involviert werden möchten.» Auch der Weltringerverband United World Wrestling UWW mit Sitz in Corsier-sur-Vevey habe sich mittlerweile eingeschaltet. Der Verband hat gute Beziehungen nach Minsk und darüber hinaus – der Vizepräsident soll ein persönlicher Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin sein. «Wir hoffen, dass dieser mit seinen starken politischen Verbindungen eine gute Lösung bewirken kann», so Wieland.

«Das Thema Politik sollte man wirklich aussen vor lassen»

Wieland war selbst mehrfach in Weissrussland. Wie hat er das Land wahrgenommen? «Das sind sehr offene, neugierige und freundliche Menschen. Die Kommunikation klappt, selbst wenn kaum jemand Englisch spricht», so Wieland. «Man kann sich frei bewegen, aber das Thema Politik sollte man wirklich ganz aussen vor lassen. Am besten man spricht über Sport und übers Ringen, das dort Nationalsport ist.»

Gab es andere Momente, in denen er gemerkt hatte, dass er ein autokratisch regiertes Land besuchte? «Letztes Mal war ich anlässlich der Eishockey-WM in Minsk. Da der weissrussische Präsident Alexander Lukaschenko ein Eishockey-Fan ist, hat er die Visumspflicht für alle WM-Besucher kurzerhand aufgehoben. So etwas ist schon speziell.»

«Tanguy hat sicher nichts Provozierendes gemacht»

Darbellay war letztes Jahr vom Unterwallis nach Minsk ausgewandert. «In Minsk konnte er Studium und Ringen unter einen Hut bringen. Sein Ziel ist die Olympiade in Paris 2024 – und in Weissrussland kann er mit den Besten aus ganz Osteuropa trainieren.» Dass sich der Athlet in irgendeiner Weise falsch oder unvorsichtig verhalten haben könnte, kann sich Wieland nicht vorstellen. «Tanguy hat sicher nichts Provozierendes gemacht oder sich falsch verhalten. Dafür ist er zu intelligent und kennt das Leben dort zu gut.»

Auch Raphaël Martinetti, Ex-Präsident des Weltringerverbandes UWW und selbst Walliser, wurde aktiv, als er vom Schicksal des Walliser Ringers hörte. «Ich habe dem Präsidenten der weissrussischen Ringerföderation sofort ein Mail geschrieben und ihn gebeten, das Maximale für Tanguy zu tun», sagt er. Noch habe er keine Antwort erhalten, was ihn nicht wundere, zumal das Internet in Weissrussland immer wieder unterbrochen werde. Doch Martinetti will nicht aufgeben: «Wenn ich bis morgen nichts höre, versuche ich es telefonisch.»

So viel steht fest: Die Ringerwelt steht geschlossen hinter Darbellay und wird ihr ganzes Gewicht einbringen, um den jungen Schweizer aus dem Minsker Gefängnis zu holen. Oder wie Rudolf Wieland vom Zentralvorstand der Swiss Wrestling Federation (SWF) betont: «Nicht umsonst redet man weltweit von der Ringerfamilie.»