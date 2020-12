Kein Verständnis : Die Romandie ärgert sich über die Corona-Entscheide des Bundesrats

Die am Dienstagabend angekündigten Corona-Massnahmen haben die Westschweizer Kantone überrumpelt und vor den Kopf gestossen. Sie formulieren nun eine gemeinsame Antwort.

Die Kantone Jura und Wallis haben am Mittwoch keinen Hehl gemacht aus ihrer Verärgerung über die geplanten Massnahmen des Bundesrates im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Dies sei ein Gefühl, das von allen Westschweizer Kantonsregierungen geteilt werde, sagte der jurassische Gesundheitsminister Jacques Gerber. Diese Kantone bereiten deshalb eine gemeinsame Antwort vor.

«Die Ankündigungen des Bundesrates gestern um 18.30 Uhr waren eine Überraschung und haben auch alle Kantonsregierungen der Westschweiz irritiert, das kann ich Ihnen versichern», sagte der jurassische Gesundheits- und Wirtschaftsminister am Mittwoch während mündlichen Anfragen im Parlament. «Wir waren fast die ganze Nacht in Kontakt, um eine Strategie festzulegen», fügte Gerber hinzu.

Gemeinsames Schreiben

Ein gemeinsames Positionspapier aller Kantonsregierungen der Westschweiz sei derzeit in Ausarbeitung, sagte Gerber. Man werde auf die Vorschläge des Bundesrates mit Nachdruck reagieren. «Es ist das erste Mal seit Beginn dieser Krise, dass uns der Bundesrat vor vollendete Tatsachen stellt. Er geht vor der Konsultation der Kantone an die Presse», so Gerber.