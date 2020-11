Auf den ersten Blick und auf dem Papier dürfte man in dieser Neuauflage des letzten Halbfinals Paris als Favoriten sehen. Im letzten Aufeinandertreffen der beiden in eben jenem angesprochenen Halbfinal, wurde Leipzig gleich mit 0:3 die Grenzen aufgezeigt. Einen grossen unterschied gibt es aber heute: Die zwei grössten Namen in den Reihen der Parisern fehlen heute auf dem Matchblatt. Neymar und Mbappé fehlen dem französischen Dauermeister beide aufgrund von Verletzungen. Das Kader von PSG präsentiert sich natürlich auch ohne die beiden Superstars eindrucksvoll, trotzdem dürften die beiden schmerzlich vermisst werden.

Bei Leipzig hapert es in letzter Zeit in der Offensive, seit dem Abgang von Timo Werner nach Chelsea, kann man sich noch nicht so wirklich auf ein neues Angriffskonzept einigen. In die Partie heute starten die Leipziger ohne nominellen Stürmer, mit einem Dreizack aus Nkunku, Olmo und Forsberg vorne.