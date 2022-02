Bundesamt für Strassen – Die roten Kontrollschilder werden Ende März geliefert

Es bleibt allerdings freiwillig. Weiterhin ist es möglich, das hintere Kontrollschild am Fahrradträger zu montieren.

Im September kündigte das Bundesamt für Strassen (Astra) ein neues Kontrollschild für Veloträger an.

Nachbarstaaten geben Ok

Bestellt werden kann das dritte Schild ab 1. März 2022 bei den Strassenverkehrsämtern. Die an die Schweiz angrenzenden Länder haben bereits bestätigt, dass das Schild auf ihrem Staatsgebiet verwendet werden darf. Ebenfalls seien positive Rückmeldungen aus Estland, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Spanien und Grossbritannien eingegangen.

Jedes Schild ein Unikat

Bis Velobegeisterte ihre Schilder an die Träger montieren können, ist aber Geduld gefragt. Das Bundesamt für Strassen schreibt in einer Mitteilung, dass die Auslieferung der Schilder nach jetzigem Kenntnisstand erst Ende März erfolge, also rund einen Monat nach der Lancierung. Grund dafür sei, dass jedes Schild ein Unikat sei und man daher nicht wie bei den regulären Autonummern vorproduzieren könne.