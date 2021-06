Basler SVP droht mit Initiative - «Die rotgrüne Betteldebatte ist jämmerlich»

Steve Last

Über begleitende Massnahmen des allfälligen Gesetztes will die SVP nicht diskutieren. Es würde den Prozess der Wiedereinführung eines Bettelverbots unnötig verlängern, so die Partei.

Die Basler SVP möchte ein Bettelverbot, das noch diesen Sommer in Kraft tritt.

Kommt kein neues Gesetz im Sinne der Partei zustande, will die SVP eine entsprechende Volksinitiative lancieren.

Im Sommer 2020 fiel das alte Bettelverbot aus dem Übertretungsstrafgesetz, seither sind osteuropäische Betteltouristen in grosser Zahl in Basel anzutreffen.

Pascal Messerli, SVP-Fraktionspräsident ist ausser sich. «Die rotgrüne Betteldebatte ist jämmerlich», sagt er gegenüber 20 Minuten. Seine Partei fordert die Wiedereinführung eines Bettelverbots in Basel-Stadt und das schnellstmöglich. Mit einem Antrag auf Traktandierung verfolgt Messerli genau dieses Ziel. Die SVP will, dass die Grossräte und Grossrätinnen noch vor den Sommerferien über die Bettler Thematik debattieren. «Der Vorschlag von Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann ist gut. Es gibt keinen Grund, die Diskussion weiter zu verzögern», sagt Messerli.

Im Sommer 2020 fiel das alte Bettelverbot aus dem Übertetungsstrafgesetz. Eymann fordert nun unter anderem, das Untersagen von aufdringlichen Methoden der Bettelnden sowie das allgemeine Verbot von Betteln im öffentlichen Raum. «Wir haben ein Jahr lang diskutiert, die Meinungen sind gemacht. Die Bevölkerung will jetzt eine Lösung», so Messerli. Die SVP hofft darauf, dass das Geschäft, ohne Umwege über die Kommission, am 23. Juni abgeschlossen werden kann und das Übertretungsstrafgesetz noch diesen Sommer geändert wird.