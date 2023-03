Panzerrückkauf : Die Ruag besitzt 96 Leopard-Vorgänger – auch diese will Deutschland

Laut Medienberichten soll Deutschland auch am Leopard 1 interessiert sein. Rund 96 davon, befinden sich im Besitz des Schweizer Rüstungskonzerns, Verhandlungen laufen.

1 / 4 Der Schweizer Rüstungskonzern ist im Besitz von rund 96 Leopard 1 Kampfpanzern. Er ist der Vorgänger des Leopard 2 (Bild). IMAGO/Kirchner-Media Der deutsche Verteidigunsminister Boris Pistorius ist bereits mit VBS-Chefin Viola Amherd betreffend Leopard 2 Panzern in Kontakt. IMAGO/Kirchner-Media Doch auch der Vorgänger des Leopard 2 (Bild) scheint das Deutsche Interesse geweckt zu haben. IMAGO/Kirchner-Media

Darum gehts Deutschland scheint nun auch am Vorgänger des Leopard 2 Panzers zu haben.

Rund 96 solche Leopard 1 sollen sich im Besitz vom Schweizer Rüstungskonzern Ruag befinden.

Auch hier sollen Abklärungen laufen.

Deutschland will mit einem Rückerwerb von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 aus der Schweiz Materiallücken in der Bundeswehr schliessen. Kurz darauf hat Armeechef Thomas Süssli im «Echo der Zeit» von SRF beziffert, wie viele Leopard-Panzer die Schweiz abgeben könnte. Der Druck aus dem Ausland auf die Schweiz steigt. EU-Länder kritisieren die Haltung zur Neutralität und das Waffen-Weitergabeverbot an die Ukraine.

Nun schreibt der «Tagesanzeiger», dass die deutsche Rheinmetall AG, der Hersteller der Leopard-Panzer, ebenfalls das Vorgängermodell des Leopard 2, nämlich den Leopard 1 von der Schweiz zurückkaufen will. Der Vorgänger ist leichter als der Leopard 2, hat einen schwächeren Motor und schiesst nur halb so weit wie sein grösserer Bruder: Rund 2.5 Kilometer. Für die Ukraine aber soll er allemals taugen, so Experten. Auch russischen T-72 soll er Widerstand leisten können.

Rund 96 solcher Panzer seien im Besitz des Schweizer Rüstungskonzerns Ruag, obwohl die Schweizer Armee nie solche gekauft habe. Ruag habe die Panzer 2016 in Italien gekauft, mit dem Ziel, die Fahrzeuge oder Ersatzteile davon weiterzuverkaufen, schreibt der «Tagesanzeiger». Die gebrauchten und nicht einsatzbereiten Kampfpanzer befänden sich nun immer noch in Italien.

Deal «vorläufig gescheitert»

Ruag-Sprecherin Kirsten Hammerich, bestätigt der Zeitung das Interesse an den Panzern, doch sei ein Deal mit einem deutschen Rüstungskonzern nach einem ersten Anlauf «vorläufig gescheitert». So soll Rheinmetall angefragt und eine Weitergabe an die Ukraine erwähnt haben. Ruag habe beim Staatssekretariat für Wirtschaft darauf eine unverbindliche Vorabklärung verlangt – auf diese sei eine «abschlägige» Antwort erfolgt.

Laut Recherchen des «Tagesanzeigers» sei der Deal aber nicht vom Tisch, denn es würden neue rechtliche Abklärungen laufen. Doch in der Verwaltung scheiden sich die Meinungen, ob das Neutralitätsrecht auch für einen privatwirtschaftlichen Handel gelte oder nicht. Zumal die Ruag zu hundert Prozent im Besitz der Eidgenossenschaft sei, so Kritiker.