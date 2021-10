Frischer Wind - Die Rückkehr der Frachtsegler

Die im Bau befindliche «WASP» von Dykstra ergänzt den klassischen Motorantrieb mit Segeln. Die Masten dienen gleichzeitig als Krane fürs Be- und Entladen.

Die flügelartigen Segel der «Oceanbird» lassen sich wie Teleskope ausfahren und einziehen, was auch die Fahrt unter Brücken durch ermöglicht.

Es sind auch neue, hochmoderne Frachtsegler in Bau.

Als vor 200 Jahren die ersten Dampfmaschinen in Schiffe eingebaut wurden, war das Ende der Frachtsegelschifffahrt nah: Die neuen Transporter waren nicht mehr abhängig vom Wind, auch konnten immer grössere Schiffe gebaut werden – bis hin zu den neusten Containerschiffen, die mittlerweile über 20'000 Container und nahezu 200'000 Tonnen transportieren.

Ein Zeichen setzen

Die von TOWT transportierten Produkte sind mit den «Anemos»-Label gekennzeichnet und besonders in französischen Supermärkten und Bioläden zu finden. Allerdings sind die Fahrten laut Segelreporter.com noch nicht lukrativ. Es auch gehe mehr darum, ein Zeichen zu setzen. Wohl deshalb werden von den meisten Frachtseglern neben den Waren auch Gäste mitgenommen, die für die Kabine bezahlen.

Brandneue Frachtsegler im Bau

Der (noch) ausstehende Profit hält Schifffahrtsunternehmen aber nicht davon ab, neue Segeltransporter zu bauen. Die Organisation Sailcargo Inc. hat in Costa Rica zum Beispiel ein Schiff namens «Ceiba» im Bau. Neben dem Wind wird es von einem elektrischen Antrieb mit erneuerbarer Energie angetrieben. Die «Ceiba» hat eine Kapazität von 250 Tonnen und soll ab 2022 unterwegs sein.

Einen Blick in die Zukunft bietet das Projekt WASP des Luxus-Bootsbauers Dykstra : Vier Segel unterstützen den Motorantrieb des 138 Meter langen Frachters, die Masten der Segel dienen auch als Krane fürs Be- und Entladen. Um den Wind optimal zu nutzen, ist das Schiff mit intelligenten Wetter-Routen-Programmen ausgestattet.

Am futuristischsten mutet das Projekt «Oceanbird» des schwedischen Unternehmens Wallenius Marine an. Das Schiff ist mit fünf Flügelsegeln ausgestattet, die sich wie Teleskope einziehen lassen. So kommt die «Oceanbird» auch unter Brücken durch. Der derzeit wohl grösste Frachtsegler ist für den Transport von 7000 Autos ausgelegt.