Zlatan spielt wieder für Schweden : «Die Rückkehr des Gottes»

Mit 39 Jahren gibt Superstar Zlatan Ibrahimovic sein Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft. Somit dürfte man den Milan-Stürmer auch an der Europameisterschaft in Aktion sehen.

Schwedens Fussballkönig ist zurück in der Nationalmannschaft. Zlatan Ibrahimovic will es mit 39 Jahren nochmals wissen. AFP

Fast fünf Jahre nach seinem Rücktritt aus der Landesauswahl steht Fussball-Star Zlatan Ibrahimovic erstmals wieder im Kader der schwedischen Nationalmannschaft. Nationaltrainer Janne Andersson nominierte den 39 Jahre alten Stürmer von AC Mailand am Dienstag für die Ende März anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Georgien und Kosovo sowie ein Freundschaftsspiel gegen Estland. Schweden hat sich auch für die Europameisterschaft qualifiziert, die im Sommer stattfinden soll. Ibrahimovic selber hat die Rückkehr in typischer Zlatan-Manier verkündet: «Die Rückkehr des Gottes.»

Über eine Rückkehr von Ibrahimovic war zuvor monatelang spekuliert worden. Andersson hatte sich im November mit ihm in Mailand getroffen, um Möglichkeiten für ein Ibra-Comeback näher auszuloten. Ibrahimovic ist mit 62 Toren in 116 Länderspielen Rekordtorschütze des schwedischen Nationalteams.