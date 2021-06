Höhlensyndrom - «Die Rückkehr zur Normalität macht mir Angst»

M.G.* (18), in Ausbildung

Ich finde den Gedanken daran, dass bald alles wieder normal sein wird, komisch und etwas beängstigend. Ich war schon vor Corona eine eher introvertierte Person. In den vergangenen Monaten war ich nun viel mehr zuhause, habe weniger Leute getroffen und lebte zurückgezogener. Wegen der Coronakrise und den damit verbundenen Massnahmen musste ich meine Komfortzone viel seltener verlassen. Dadurch wurde ich aber sehr bequem: Ich habe Corona oft als Ausrede genommen, um mich nicht meinen Ängsten stellen und mich in Situationen begeben zu müssen, die mich Überwindung kosten. Das hat dazu geführt, dass ich mich nun noch unwohler fühle im Beisammensein mit fremden Menschen und mich schneller verkrampfe als vor der Krise. Meine Schüchternheit hat sich verstärkt. Der Gedanke daran, bald wieder an Partys mit fremden Menschen reden zu müssen, verunsichert mich. Auch dass man wohl bald keine Maske mehr tragen muss, finde ich komisch: Die Maske fühlt sich für mich an wie ein Schutzschild. Wenn ich in der Öffentlichkeit an einer Männergruppe oder an Gleichaltrigen vorbeilaufe, fühle ich mich mit der Maske automatisch etwas wohler. Ich muss mich sicher erst wieder daran gewöhnen, dass nun alles zur Normalität zurückkehrt. Trotzdem bin ich froh, dass das Ende der Krise langsam in Sicht ist.