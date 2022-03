US-Verteidigungsminister : «Die Russen machen militärische Fehler und haben mit Logistik zu kämpfen»

Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin sind die russischen Streitkräfte in der Ukraine deutlich langsamer vorangekommen als geplant war. Er sieht verschiedene Fehltritte in der Durchführung der Invasion.

Das russische Militär hat nach Einschätzung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin taktische Fehler in der Ukraine gemacht. Es habe eine «Reihe von Fehltritten» gegeben, sagte Austin am Freitag in einem Interview des US-Senders CNN während seiner Reise nach Bulgarien. Die russischen Soldaten seien in der Ukraine nicht so schnell vorangekommen, wie sie sich das vorgestellt hätten.