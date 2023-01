WEF: Die Russen müssen draussen bleiben

Keine Russinnen und Russen am WEF – wegen des aktuellen Krieges in der Ukraine verzichtet das World Economic Forum auf russische Vertreterinnen und Vertreter. Es ist das zweite Mal nach 2022, dass die russische Equipe unerwünscht ist. Dies bestätigt ein Sprecher des Forums gegenüber 20 Minuten. «Seit kurz nach Kriegsbeginn haben wir sämtlichen Kontakt zu Russland abgebrochen.»

«Kein anderes Land wird bewusst ausgeschlossen.»

Konkret müssen durch das Verbot sämtliche russische Regierungsmitglieder und Partnerunternehmen mit Ursprung in Russland zu Hause bleiben, so der Sprecher. Der Grund: «Die Kriegshandlungen in der Ukraine sind nicht zu verantworten und die russische Regierung zeigt sich leider nicht verhandlungsbereit.» Russland sei dabei ein Sonderfall, sagt der Sprecher. «Momentan wird kein anderes Land bewusst ausgeschlossen.» So könnten beispielsweise iranische Vertreterinnen und Vertreter frei teilnehmen, sofern sie eingeladen wären und dabei keine Sanktionen verletzt würden.