Krieg in der Ukraine : «Die russische Invasion verläuft nicht nach Plan»

Die am Donnerstagmorgen gestartete russische Invasion hat laut des britischen Verteidigungsministers bisher keine nennenswerten Erfolge erzielen können. Auch das ukrainische Aussenministerium zeigte sich am Samstag kämpferisch.

Gemäss James Heappey haben die Russen bisher keines ihrer Ziele in der Ukraine erreicht.

Nur vereinzelte Städte sollen sich in russischer Hand befinden.

Drei Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine halten die Kämpfe weiter an.

Die russische Invasion in die Ukraine wird nach Einschätzung der britischen Regierung von heftigem Widerstand ukrainischer Truppen gebremst. Die Kämpfe in der Hauptstadt Kiew seien bislang auf «sehr vereinzelte Abschnitte mit russischen Spezialkräften und Fallschirmjägern» beschränkt, erklärte der britische Streitkräfteminister James Heappey am Samstag. Die bewaffneten Hauptkolonnen, die sich Kiew näherten, seien noch ein Stück weit von der Hauptstadt entfernt.