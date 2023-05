Ukraine-Krieg: Die russische Zentralbank bunkert Milliarden Franken in der Schweiz

Insgesamt haben Personen, Organisationen und Einrichtungen, die in Verbindung mit der russischen Zentralbank stehen, 7,4 Milliarden Franken auf Schweizer Bankkonten gelagert. Dies schreibt der Bundesrat in einer Medienmitteilung. Zuvor mussten natürliche und juristische Personen, die Vermögenswerte und Reserven der Zentralbank der russischen Föderation halten, ihre in der Schweiz gelagerten Gelder dem Staatssekretariat für Wirtschaft melden – die Frist lief am 12. April aus.