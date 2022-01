1-Franken-Haus – «Die Rustici haben weder ein Dach noch Strom oder Wasser»

Bis so schöne Rustici wie auf diesem Bild entstehen, müsste sehr viel Geld investiert werden.

So sehen die Rustici aus, die es in einer Tessiner Gemeinde für einen Franken zu kaufen gibt.

In einer Tessiner Gemeinde gibt es Rustici, zu kleinen Steinhäuschen umgebaute Ställe, für einen Franken zu kaufen.

Es klingt wie der Traum so manch eines Städters: Hoch über dem Lago Maggiore bietet die Tessiner Gemeinde Gambarogno kleine Steinhäuschen, sogenannte Rustici, zum Verkauf an – für gerade einmal einen Franken. Das Interesse ist dementsprechend gross, Hunderte von Interessentinnen und Interessenten haben sich auf das Angebot gemeldet.

«Eher Ruinen als Häuschen»

Dass ein Ferienhäuschen im Tessin für einen Franken zu schön klingt, um wahr zu sein, weiss auch 20-Minuten-Leserin M. H.* «So wie darüber berichtet wird, sieht es zwar traumhaft aus. Die Wahrheit ist aber eine andere», sagt sie. «Wir haben uns bereits vor zwei Jahren für ein Rustico in Gambarogno interessiert und die Dokumentation zum Projekt erhalten.»

Schnell sei klar geworden, dass das Angebot gleich mehrere Haken hat: «Das verlassene Dorf liegt auf der “Alpe di Sciaga” am Monte Tamaro gegenüber dem Dorf Indemini. Seesicht hat man von dort ganz bestimmt keine», sagt H. Die Rustici seien in Tat und Wahrheit auch nicht viel mehr als Ruinen: «Sie haben weder Dächer und Fenster, noch Strom oder fliessendes Wasser.» Aufgrund der Vorschriften dürfe man auch keine Solaranlage montieren. «Strom zu bekommen, ist dort oben im Moment also schlicht unmöglich.»