Sauberkeit, Pünktlichkeit, Wi-Fi – Bericht deckt auf, dass die SBB ihre eigenen Ziele nicht erreicht

Gleich in mehreren Kategorien schneiden die Bundesbahnen schlecht ab. Eine Bundesstelle fordert das Unternehmen nun dazu auf, sich wieder an die eigenen Grundwerte zu erinnern. In einer Stellungnahme erklärt das Unternehmen, dass Dinge «durcheinander gemischt» wurden.

1 / 4 Bei der SBB läufts zurzeit offenbar nicht ruhig. Gemäss einem Bundesbericht schneidet sie gleich in mehreren Kategorien schlecht ab. 20min/Marvin Ancian Bei der Pünktlichkeit der Fernzüge wollte man einen Wert von 90,5 erzielen. Rausgekommen sind Ende 2021 88,1. 20min/Sonja Mulitze Auch in Sachen Sauberkeit erfüllt die SBB die eigenen Ziele nicht. Weniger als 90 Prozent der Kundinnen und Kunden zeigen sich diesbezüglich in Umfragen zufrieden. Tamedia

Darum gehts Die SBB erfüllt gemäss neuen Erkenntnissen ihren Grundauftrag nicht in zufriedenstellender Art und Weise.

Bei der Pünktlichkeit, der Sauberkeit und in weiteren Punkten erreiche das Unternehmen die teils selbst gesetzten Ziele nicht, heisst es in einem Bericht des Bundesamtes für Verkehr.

Konsequenzen hat dies bis auf eine Ausnahme bis auf weiteres jedoch nicht.

Beim Bund hat man die SBB in mehreren Kategorien unter die Lupe genommen. Das Resultat: Das Unternehmen lässt zu wünschen übrig. Dies haben Recherchen der «Sonntagszeitung» ergeben, die die Dokumente, gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz, anschauen konnte.

Nur die Hälfte aller SBB-Bahnhöfe sind behindertengerecht

Passagiere und Passagierinnen der SBB haben seit Monaten mit Verspätungen zu rechnen. Nachdem das Unternehmen 2020 noch grosse Fortschritte in diesem Bereich erzielen konnte, ging es dieses Jahr wieder bergab mit den Pünktlichkeitswerten. Fast zehn Prozent aller Fernverkehrszüge fahren verspätet ab. Der Trend hat sich im Herbst noch verschärft: Nur noch 88 Prozent der Züge verkehren pünktlich. Das dürfte vor allem den SBB-Chef Vincent Ducrot ärgern. Als dieser 2020 sein Amt antrat, kündigte er nämlich grosse Verbesserungen in diesem Bereich an. Auch bei der Sauberkeit erreicht die SBB die selbst gesteckten Ziele nicht. Nur 87,9 Punkte seien bei Kundenumfragen zur Zufriedenheit erreicht worden. Der Zielwert liegt bei 93 Punkten. Als Reaktion hat die SBB 2019 ihr Putzregime geändert.

Hinter den Daten steht das Bundesamt für Verkehr (BAV). Dieses hat einen Bericht zu den Bundesbahnen geschrieben. Das Fazit ist ernüchternd. Sicherheit, Pünktlichkeit und Verlässlichkeit müssten wieder «zur Selbstverständlichkeit werden», schreibt BAV-Direktor Peter Füglistaler. Man ist offenbar nicht zufrieden mit dem grössten ÖV-Anbieter der Schweiz. Da es sich bei den Zielwerten in Sachen Sauberkeit und Pünktlichkeit jedoch um Eigenvorgaben von Seiten der SBB handelt, dürften keine Konsequenzen drohen.

Trotz Ankündigung 2019 können weiterhin nur wenige das WLAN nutzen

Anders sieht es theoretisch in Sachen Behindertengerechtigkeit der Bahnhöfe aus. Gerade einmal etwas mehr als die Hälfte der 800 SBB-Bahnhöfe im Land erfüllen hier die Kriterien. Dies könnte zu Klagen von Verbänden zur Folge haben. Schlecht schneiden die Bundesbahnen diesbezüglich auch in Sachen Kommunikation ab. Sämtliche Konzessionsnehmer des Bundes hätten diesbezüglich eingeben müssen, wann sie welche Bahnhöfe in ihrem Netz umbauen würden. Die SBB war neben den Appenzeller Bahnen und einem kleinen weiteren ÖV-Betreiber im Kanton Aargau in der Minderheit der Organisationen, die die Informationen nicht rechtzeitig liefern konnten.

Ein besonders grosses Ärgernis ist und bleibt die Internetverbindung in Zügen. Bereits 2019 kündigte die SBB gross an, dass WLAN nun in sämtlichen Fernzügen verfügbar sei. Doch: Auch zwei Jahre später kommt fast niemand auf die bestehende Lösung. Grund sind Sonderbestimmungen. Passagiere müssen einerseits ein Abo bei ausgewählten Mobilfunkanbietern haben, und andererseits über eine SBB-App auf den Service zurückgreifen. Dies funktioniert nur über das Smartphone – wer also im Zug auf dem Laptop arbeiten will, hat Pech gehabt. Ein Vertreter des Vergleichsdienstes Moneyland sagt gegenüber der Sonntagszeitung denn auch trocken: «Das Ziel müsste sein, in Zukunft Wi-Fi anzubieten».

Stellungnahme SBB Das Unternehmen reagiert am Sonntagmittag auf die Presseberichte über die eigenen Zielsetzungen. Darin schreibt die Medienstelle der SBB, dass unterschiedliche Ziele aus unterschiedlichen Kontexten «durcheinander gemischt» worden seien. Man würde sehr wohl viele der selbst gesteckten Ziele erreichen. So erwarten die Bundesbahnen für das Jahr 2021 eine Pünktlichkeitsrate von 92 Prozent. Das sei das zweitbeste Ergebnis seit 2020. Bei der Sauberkeit habe man zudem seit dem Tiefpunkt der Umfrageergebnisse 2018 reagiert und durch mehrere Investitionen die Zufriedenheit der Kunden gesteigert. Bis Ende 2023 will die SBB zudem 521 Bahnhöfe in der Schweiz umbauen, um ein barrierefreies Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Dies wäre dann für 85 Prozent der Reisenden möglich. Zusätzliche 240 Bahnhöfe wolle man bis Ende 2028 umbauen. Das Unternehmen betont zudem, dass man wichtige Konzessionsvorgaben erreicht habe. So stehe in allen Fernverkehrszügen eine Verpflegungsmöglichkeit und kostenloses Internet zur Verfügung. Ebenso seien Sitzplatzreservationen möglich.