Internationaler Bahnverkehr kommt zurück : Die SBB fährt den Zugsverkehr mit dem Ausland wieder hoch

Nach Monaten mit massiv reduziertem Angebot verstärkt die SBB den internationalen Fahrplan wieder. Insbesondere mit den Nachbarländern wird die Zugsfrequenz kräftig verstärkt.

Nun, wo Italien negativ getestete, genesene oder geimpfte Reisende wieder ohne Covid-Test ins Land reisen lassen will, will das Bahnunternehmen in Zusammenarbeit mit Trenitalia wieder deutlich mehr Direktzüge nach Mailand, Como und Genua anbieten. Derzeit verkehren zwei Züge täglich ab Zürich sowie je einer ab Basel und Genf. «So rasch wie möglich» soll das Volumen gemäss einem Sprecher auf mindestens 50 Prozent des früheren Fahrplans steigen, ab Ende Mai noch weiter.