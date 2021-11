Sparmassnahme – Die SBB streicht das Reisemagazin «Via»

In Zügen und an Bahnhöfen lag das Heft für Reisende bereit.

In der aktuellen Ausgabe schrieb man: «Sie halten die letzte «Via»-Ausgabe des laufenden Jahres in den Händen. Das Magazin wird natürlich auch 2022 an den Bahnhöfen und in den Zügen für Sie zum Lesen bereitliegen.» Da die momentan wegen Corona besonders angespannte finanzielle Lage es nun jedoch fordert, wird dieses Versprechen gebrochen. Mit der Streichung von «Via» können die SBB über drei Jahre etwa 1,35 Millionen Franken sparen.