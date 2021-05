Ohne Schutz vor der Witterung : «Die Schafe standen tagelang im Dauerregen auf der Weide»

Eine Leserin zeigt sich empört über eine Schafherde im Berner Mittelland, die tagelang ohne Schutz im Regen ausharren musste. Das sei kein Einzelfall, sagt der Schweizer Tierschutz.

Der Grund sei nicht fehlendes Wissen, sondern Bequemlichkeit und Ideenmangel, so der STS.

Eine Schafherde in Meikirch BE weidete während Tagen bei Wind und Nässe – Unterstand steht keiner zur Verfügung, sagt eine Leserin aus der Region.

Nach dem garstigen April dürfte auch der Mai 2021 zu kalt ausfallen, vermeldeten kürzlich die Wetterdienste. Der verregnete Frühling schlägt nicht nur etlichen Schweizerinnen und Schweizern aufs Gemüt, sondern macht auch zahlreichen Schafen zu schaffen – insbesondere jenen, die Wind und Nässe ohne Witterungsschutz ausgeliefert sind. So etwa eine Herde bei Meikirch im bernischen Mittelland: «Die teils geschorenen Schafe standen tagelang bei Dauerregen und Kälte auf der Weide», sagt Leserin Yvonne Martin, die regelmässig an den Tieren vorbeireitet. Einzelne Schafe hätten gezittert, andere gar gehustet. Ob die Herde nachts im Stall sei, wisse sie nicht. «Aufgrund der riesigen Anzahl Tiere kann ich es mir aber kaum vorstellen», so Martin.