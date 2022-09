Conference League : Die Schande von Nizza – Pariser Ultras verkleideten sich als Köln-Fans

Diese Szenen schockieren die Fussballwelt. Beim Conference-League-Spiel zwischen OGC Nizza und dem 1. FC Köln kam es am Donnerstag zu wüsten Ausschreitungen. 32 Menschen wurden verletzt. Videos zeigen, wie sich die Fangruppierungen gegenseitig mit Pyrotechnik bewerfen, auf sich einschlagen und ein Anhänger stürzte gar über fünf Meter von der Tribüne und wurde dabei schwer verletzt. In den Videos ist auch klar erkennbar, wie Stadion-Stewards mit Poller auf Anhänger einprügeln.

Köln-Trainer Steffen Baumgart sass wegen einer Sperre auf der Tribüne und war direkter Augenzeuge der Krawalle: «Ich halte mich nicht für den ängstlichsten Menschen. Aber das, was gestern passiert ist, wird mich sehr lange begleiten. Das war nackte Gewalt», sagte der 50-Jährige am Freitag in Köln. «Anfang der 90er war ich in der Bereitschaftspolizei. Und genau aus diesen Gründen bin ich aus der Polizei ausgestiegen: weil ich so was nicht machen wollte. Deshalb ist es für mich nicht einfach, damit umzugehen.»