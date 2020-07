Verstorbener «Glee»-Star

Naya Rivera rettete ihren Sohn mit letzter Kraft

Am Montag fand die Polizei die Leiche von «Glee»-Star Naya Rivera im Lake Piru. Jetzt gibt es erste Details zum tragischen Tod der 33-Jährigen.

Seit dem späten Montagabend (Schweizer Zeit) herrscht traurige Gewissheit: Naya Rivera ist tot. Die 33-jährige Schauspielerin ist am Mittwoch bei einem Bootsausflug mit ihrem vierjährigen Sohn auf dem Lake Piru nordwestlich von Los Angeles verschwunden. Am Montag fand die ortsansässige Polizei nun ihre Leiche.

«Wir sind sicher, dass der Körper, den wir gefunden haben, der von Naya Rivera ist», sagte Sheriff William Ayub am Montag vor den Medien. Er fügte an: «Sie muss noch genug Kraft gehabt haben, um ihren Sohn auf das Boot zu heben. Aber nicht genug, um sich selbst zu retten.»

Sohn wurde alleine gefunden

Die Polizei glaubt, dass es sich um einen Unfall handelt, Suizid könne ausgeschlossen werden. Auf dem See gebe es viele Strömungen, die besonders nachmittags stark seien. Riveras Körper sei vermutlich mehrere Tage lang in der Vegetation unter dem See gefangen gewesen, bevor er nach oben trieb. Taucher hätten das Gebiet, in dem sie gefunden wurde, bereits gründlich durchsucht.