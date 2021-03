Noch im Sommer sah es am Claraplatz so aus. Die Bank neben den Kabinen wird seit Jahren als Treffpunkt genutzt.

So soll die neue Paketanlage «Smart-Box» künftig aussehen. Sie ist schon seit Mittwoch in Betrieb.

In Basel wird ein neues System zur Paketverteilung getestet. Ihm weichen müssen ausrangierte Telefonkabinen, die unter anderem von René als Treffpunkt für Personen in prekären Lebensverhältnissen eingerichtet wurden.

Am Claraplatz in Basel steht mit der Smart-Box eine neue Paketanlage, die seit Mittwoch in Betrieb ist. Sie soll den Zustellverkehr und Lieferfahrzeuge im Stadtraum reduzieren, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) in seiner Medienmitteilung schreibt. Bewohner von Basel könnten so bestellte Pakete bequem an die Paketanlage liefern lassen und dort rund um die Uhr abholen, wie es weiter heisst.