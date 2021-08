Grace-Kelly-Cousine meint, die Scheidung von Albert und Charlène stehe kurz bevor.

Fürstin Charlène (43) weilt seit Mai in Südafrika, da sie aufgrund einer HNO-Infektion nicht reisen darf.

Seit Mai befindet sich die Fürstin nun schon in Südafrika. Wie der Palast in Monaco in einem offiziellen Statement mitteilte, hat sich die 43-Jährige eine Hals-Nasen-Ohren-Infektion zugezogen und könne aufgrund dieser momentan nicht reisen. Albert selbst erklärte, dass er, sowie die Kinder Jacques (6) und Gabriella (6) demnächst zu ihr fliegen werden, um sie während ihrer Erholungszeit zu unterstützen. Und trotz dieses demonstrativen Zusammenhalts sorgt die räumliche Trennung für reichlich Spekulationen.