Novak Djokovic schiesst bei den US Open versehentlich eine Linienrichterin ab und wird disqualifiziert. Die Unparteiischen handelten gemäss Regelwerk. Auch in der Schweiz wäre die Weltnummer 1 so bestraft worden.

Darum gehts Djokovic wurde am Sonntag an den US-Open disqualifiziert.

Der Serbe schlug einen Ball weg und traf eine Linienrichterin.

Laut Regelwerk ist der Ausschluss gerechtfertigt.

Auch bei Regio-Turnieren in der Schweiz gilt diese Regel.

«Sorry, aber das ist wohl ein Witz?» – «Weshalb wird man deswegen disqualifiziert?» – «Wäre das bei Roger auch passiert?» Diverse 20-Minuten-Leser hinterfragen den Ausschluss von Novak Djokovic im Achtelfinal der US Open in New York. Sie werfen der Linienrichterin teilweise auch Schauspielerei vor. Diese rang, nachdem sie von Djokjovic am Hals getroffen wurde, nach Luft. Die serbische Weltnummer 1 war sichtlich erschrocken und eilte zu Hilfe.

Im Regelwerk fällt die Aktion von Djokovic unter den Punkt: körperlicher Missbrauch. Darin heisst es: «Spieler dürfen zu keiner Zeit einen Offiziellen, einen Gegner, einen Zuschauer oder eine andere Person im Bereich des Turniergeländes physisch verletzen.» Weiter steht unter dem Abschnitt: Bei eklatanten Vorfällen soll ein Vorfall mit zusätzlichen Strafen geahndet werden. Den Regeln entsprechend wurde Djokovic also disqualifiziert.

Gleiche Regeln in der Schweiz

Djokovic, der die in New York geholten Ranglisten-Punkte und das Preisgeld verliert, bat einige Stunden nach seinem Blackout in den sozialen Medien um Verzeihung. «Diese ganze Situation lässt mich wirklich traurig und leer zurück», schrieb Djokovic, er wolle die Vorfälle als «Lektion» für sich sehen.

In der Schweiz wird eine solche Aktion ebenfalls mit dem Ausschluss geregelt, wie Gregor Hauser, Leiter Breitensport von Swisstennis, auf Anfrage sagt. Hauser weiter: «Die Schiedsrichter haben keine andere Wahl.» Dabei spielt es keine Rolle, ob die Aktion absichtlich oder unabsichtlich zustande kommt.

Shapovalov trifft Schiri am Auge

Der 17-fache Grand-Slam-Sieger ist nicht der erste Spieler, der wegen einer Verletzung eines Unparteiischen aus einem Turnier ausscheidet. Hier einige Beispiele:

Im Jahr 2017 erwischte es das Tennis-Talent Denis Shapovalov bei einem Davis-Cup-Spiel. Der damals 17-Jährige schlug den Ball aus Wut davon und traf dabei den Schiedsrichter Arnaud Gabas direkt am Auge. Übrigens: Shapovalov steht dieses Jahr im Viertelfinal der US-Open und wäre der Gegner von Djokovic gewesen.

2015 gab es ebenfalls eine Disqualifikation aufgrund eines wütenden Ballwegschlagens. Allerdings kam dies eher kurios zustande. Die Schwedin Susanne Celik wurde im Achtelfinal von Surprise disqualifiziert. Der Grund: Celik schlug einen Ball weg, dieser flog auf den Nebenplatz, wo ein weiteres Spiel stattfand, und traf einen Linienrichter mit voller Wucht am Hals.

Ebenfalls aufgrund einer körperlichen Verletzung verlor David Nalbandian einen Final in Queens im Jahr 2013. Unter Frust kickte der Argentinier in einen Stuhl. Zu seinem Pech sass der Linienrichter noch drauf und verletzte sich am Bein.

1995 traf Tim Henman beim Wimbledon-Turnier ein Ballmädchen mit voller Wucht ausserhalb des Spielbetriebs am Kopf. Henman und sein Doppelpartner wurden aus dem Turnier geworfen. «Es war ein Unfall, aber ich bin verantwortlich für meine Aktionen», sagte Henman anschliessend auf der Pressekonferenz.