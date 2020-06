Attacke auf LGBTQ-Model



«Die Schläge auf seinen Kopf tun mir leid»

Model Miruh Frutiger berichtete kürzlich, wie er von drei Männern im Zug wegen seines Aussehens attackiert worden sei. Jetzt spricht einer der mutmasslichen Schläger.

Im Crop Top und mit Kuhfelljacke stieg das Zürcher Model Miruh Frutiger kürzlich in Genf in den Zug.

Im Crop-Top und mit Kuhfelljacke stieg das Zürcher Model Miruh Frutiger kürzlich in Genf in den Zug. Der 24-Jährige definiert sich als genderneutral-androgyn. Während der Fahrt nach Zürich sollen ihn drei Männer wegen seines Aussehens auf sexistische Weise beleidigt haben, schilderte der 24-Jährige kürzlich gegenüber 20 Minuten .

«Das war falsch von mir»

Das habe ihn aufgeregt, sagt J. P. «Wir wollten ihn dann einfach provozieren, weil er so reagierte.» Deshalb hätten er und seine Kollegen beim Aussteigen so getan, als würden sie seine Tasche klauen. «Er rannte uns nach und nahm die Tasche zu sich. Dann gab ich ihm ein paar Schläge auf den Kopf.» Warum er zugeschlagen habe, wisse er nicht mehr. «Ich war, wie gesagt, alkoholisiert. Aber dass ich ihn geschlagen habe, ist falsch. Das muss ich auf mich nehmen.»

Die Behauptung, er habe mit der Attacke seinen Hass auf LGBTQ-Menschen rausgelassen, treffe nicht zu, so J. P. «Es ist jetzt nicht so, dass ich solche Menschen supernormal finde. Aber ich akzeptiere sie so, wie sie sind. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die schwul sind.» Gerne würde er sich mit Miruh Frutiger zu einer Aussprache treffen. «Ich würde mich bei ihm für die Schläge auf den Kopf entschuldigen wollen.» Die Stadtpolizei Zürich bestätigte, dass eine Anzeige gegen J. P. einging. Die Ermittlungen würden in alle Richtungen laufen.