vor 41min

Im Gemeindehaus Untereggen SG

«Die Schlange hat mich angefaucht»

Eine Leser-Reporterin bekam beim Betreten des Gemeindehauses in Untereggen SG am Freitag einen Schrecken: In der Ecke des Eingangs lag eine Schlange.

von Jeremias Büchel

1 / 3 Diese Schlange entdeckte eine Leser-Reporterin, als sie am Freitagnachmittag das Gemeindehaus in Untereggen SG aufsuchte. Foto: Leser-Reporterin Das Tier sei etwa einen Meter lang. Foto: Leser-Reporterin Die Schlange hat ein ähnliches Muster wie der Teppich. Foto: Leser-Reporterin

«Ich bin kurz richtig erschrocken, als ich die Schlange beim Eingang der Gemeindeverwaltung entdeckte», sagt die 53-jährige Leser-Reporterin. «Sie ist wohl auch erschrocken – die Schlange hat mich angefaucht», so die Untereggerin. Sie habe darauf die Sekretärin informiert. Diese war erst der Meinung, dass es sich wohl um eine Blindschleiche handle. «Doch als sie sich selber ein Bild vom Tier gemacht hatte, änderte sie ihre Ansicht», so die 53-Jährige. Darauf wurde der Gemeindeschreiber gerufen, der das Tier mit einer Schachtel einfing und diese darauf den technischen Betrieben übergab.

Beim Bauamt war man sich nicht sicher, ob es sich um ein gefährliches Tier handeln könnte, da es sich «etwas aggressiv» verhielt. Deshalb hat man den Walter-Zoo verständigt, worauf das Tier von Zoo-Mitarbeitern abgeholt wurde. «Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Ringelnatter handelt», sagt Gemeindepräsident Norbert Rüttimann auf Anfrage. Woher das Reptil stammt, ist nicht bekannt. «Ich habe auch schon Ringelnattern an der Goldach gesehen», sagt Rüttimann.

Einen Meter lang

Eine Schlangenphobie oder so habe die Leser-Reporterin glücklicherweise nicht. Aber da man als Laie nicht wisse, ob eine Schlange giftig sein könne, habe man halt doch Respekt. «Das Tier war gut einen Meter lang», so die 53-Jährige. Ihr Geschäft auf der Verwaltung konnte die Untereggerin trotz des überraschenden Empfangs beim Eingang erledigen. So schnell wird sie diesen Gang zur Gemeindeverwaltung nicht vergessen.