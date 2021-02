1 / 6 In einem offenen Brief ruft der Schweizerische Fitness- und Gesundheitscenter Verband (SFGV) am Freitag den Bundesrat dazu auf, die Fitnesscenter ab dem 1. März wieder zu öffnen. Getty Images «Unter der Zwangsschliessung leidet der gesundheitliche Zustand unserer Kundschaft», sagt Roland Steiner, Geschäftsleiter des SFGV. imago images/Future Image «Jeder Dritte musste wegen einem gesundheitlichen Problem, das durch regelmässiges Training in Schach gehalten werden konnte, wieder einen Arzt oder Therapeuten aufsuchen», sagt Steiner. Ein grosser Teil leide jetzt wieder unnötigerweise an Rücken- oder Knieschmerzen oder verzeichne eine starke Gewichtszunahme. imago images/Eibner Europa

Darum gehts In einem offenen Brief ruft der Schweizerische Fitness- und Gesundheitscenter Verband (SFGV) den Bundesrat dazu auf, die Fitnesscenter ab dem 1. März wieder zu öffnen.

Zudem soll die Branche als «gesundheitlich systemrelevant» eingestuft werden.

Politiker der Gesundheitskommission können den Vorstoss nachvollziehen – oder unterstützen ihn sogar.

«Wir bitten den Bundesrat, die Branche der Fitness- und Gesundheitscenter als systemrelevant einzustufen und in Zukunft dem Bereich Gesundheit zuzuordnen»: In einem offenen Brief ruft der Schweizerische Fitness- und Gesundheitscenter Verband (SFGV) am Freitag den Bundesrat dazu auf, die Fitnesscenter ab dem 1. März wieder zu öffnen. «Unter der Zwangsschliessung leidet der gesundheitliche Zustand unserer Kundschaft», sagt Roland Steiner, Geschäftsleiter des SFGV.

So habe eine interne, nicht repräsentative Umfrage von vier Fitnesscentern gezeigt, dass die physischen Beschwerden seit dem Lockdown bei den Kunden stark zunahmen: «Jeder Dritte musste wegen einem gesundheitlichen Problem, das durch regelmässiges Training in Schach gehalten werden konnte, wieder einen Arzt oder Therapeuten aufsuchen», sagt Steiner. Ein grosser Teil leide wieder unnötigerweise an Rücken- oder Knieschmerzen oder verzeichne eine starke Gewichtszunahme. «Fast die Hälfte der Befragten gab an, dass er oder sie seit der Zwangsschliessung wieder oder vermehrt Medikamente nehmen muss.»

Die Schliessung von Fitness- und Gesundheitscentern habe auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Psyche, sagt Steiner: «Wie die Umfrage zeigt und auch ich festgestellt habe, ist die Müdigkeit und Antriebslosigkeit gestiegen, viele gaben an, dass sie an depressiven Verstimmungen leiden.» Steiner betont, dass das regelmässige Training ein wesentlicher Teil der Prävention sei und so auch langfristig dazu beitrage, Kosten im Gesundheitswesen einzusparen.

Gesundheitskommission fordert «klares Ausstiegskonzept»

Albert Rösti, SVP-Nationalrat und Vizepräsident der Gesundheitskommission (SGK), unterstützt das Ansinnen des Fitnessverbands: «Ich bin überzeugt, dass aus gesundheitspolitischer Sicht eine solche Forderung vertretbar ist.» Schliesslich tue Sport nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geist gut, sagt Rösti. «Der Lockdown sorgt für grossen psychischen Stress. Das wird bei der Diskussion über Massnahmen viel zu wenig berücksichtigt.»

«Die negativen Auswirkungen werden immer grösser, je länger der Lockdown andauert», so Rösti. Der angerichtete Kollateralschaden, der sich in der Zukunft offenbaren werde, sei unverhältnismässig. Nach dieser Überlegung habe er in der SGK letzten Freitag einen Antrag gestellt, der angenommen worden sei. Rösti: «Der Beschluss fordert vom Bundesrat ein klares Öffnungs- und Ausstiegskonzept zu Händen einer Diskussion und gegebenenfalls Beschlussfassung im Parlament, sollte er den Lockdown nicht per 1. März aufheben wollen.»

Lockerungs-Entscheid auf wissenschaftlicher Basis

Der Bund befinde sich in der schwierigen Lage, bei aktuell sinkenden Fallzahlen und der Unberechenbarkeit des mutierten Virus entscheiden zu müssen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, sagt SP-Nationalrätin Mattea Meyer. Im Herbst habe die SP betont, dass es bei steigenden Infektionszahlen ein Frühwarnsystem brauche, um möglichst schnell reagieren zu können. Das Gegenteil gelte nun auch: «Wenn gewisse Schwellenwerte unterschritten werden, braucht es eine Lockerungsstrategie.»

Der Entscheid, wann Fitnesscenter, Gastro- oder Kulturbetriebe öffnen, müsse jedoch auf wissenschaftlicher Basis getroffen werden, sagt Meyer, ebenfalls Mitglied in der Gesundheitskommission. «Über eine Öffnungsstrategie hinaus braucht es deshalb einheitliche Hilfeleistungen in den Kantonen, damit alle Unterstützungsleistungen erhalten, die sie benötigen.»