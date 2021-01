28. Oktober 2020

«Covid, Covid, Covid – so geht der vereinte Ruf der Fake-News-Lamestream-Medien. Bis am 4. November werden sie über nichts anderes reden. Dann wird die Wahl (hoffentlich) vorbei sein. Dann wird Thema sein, wie niedrig die Todesrate ist und wie viele Spitalzimmer es hat.» In den USA gab es bisher mehr als 22 Millionen Covid-19-Fälle. Mehr als 370’000 sind an den Folgen des Virus gestorben (Stand: 11. Januar 2021.)