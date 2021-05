Vortest-Wahrscheinlichkeit - «Die Schnelltest-Strategie ergibt in der jetzigen Phase keinen Sinn mehr»

1 / 3 Mehr Schnelltests, weniger Fälle: Aktuell testen sich viele Personen regelmässig selber oder in der Apotheke auf das Coronavirus. Getty Images Gemäss Didier Trono kann dieser Umstand zu mehr falsch positiven Schnelltest-Ergebnissen führen. Getty Images Grund dafür ist die sogenannte Vortest-Wahrscheinlichkeit: «Ein Test, der ein höheres Risiko für falsch positive Ergebnisse hat, wird benachteiligt, wenn die Zahl der echten Fälle sinkt.» Getty Images

Darum gehts Epidemiologe Didier Trono sagt, dass Schnelltests immer ungenauer werden, je tiefer die Fallzahlen sinken.

Wegen der Vortest-Wahrscheinlichkeit werden in Zukunft immer mehr falsch positive Resultate angezeigt.

Trono wie auch Infektiologe Andreas Cerny befürworten dennoch ihren Einsatz.

Das BAG ist sich der Problematik bewusst – die Schnelltests sollen aber auch weiterhin Teil der Strategie bleiben.

Vor dem Geburtstags-Brunch mit Freunden oder am Arbeitsplatz: Seit man fünf Covid-Selbsttests pro Monat gratis aus der Apotheke beziehen kann, testen sich viele Personen regelmässig mit dem Selbsttest auf das Coronavirus. Gleichzeitig sinken in der Schweiz die Fallzahlen – zwei Faktoren, die ungünstig zueinander stehen, wie EPFL-Epidemiologe und Taskforce-Mitglied Didier Trono sagt. «Die Schnelltests kommen viel zu spät. In der jetzigen Phase der Pandemie ergibt eine solche Strategie keinen Sinn mehr», so Trono gegenüber dem Magazin Higgs.

Denn mit tiefen Fallzahlen fallen die Ergebnisse der Schnelltests mit grösserer Wahrscheinlichkeit fehlerhaft aus, erklärt Trono gegenüber 20 Minuten. Das liegt laut dem Epidemiologen an der Vortest-Wahrscheinlichkeit: «Die Vortest-Wahrscheinlichkeit betrifft alle Tests, das heisst Schnelltests, Selbsttests sowie PCR-Tests. Ein Test, der ein höheres Risiko für falsch positive Ergebnisse hat, wird benachteiligt, wenn die Zahl der echten Fälle sinkt.»

Konkret bedeutet das: Wenn die Zahl der Infizierten in der Bevölkerung stark zurückgeht, fällt die Zahl der falsch positiven Resultate immer mehr ins Gewicht und man muss immer mehr Tests durchführen, um wirklich Infizierte zu finden. Sprich: In Zukunft werden die Schnelltests immer mehr falsch positive Resultate anzeigen. Selbsttests geben zudem weniger verlässliche Resultate als PCR-Tests oder Antigen-Schnelltests – sind also noch anfälliger für falsche Ergebnisse.

Die Vortest-Wahrscheinlichkeit Wie die Vortest-Wahrscheinlichkeit die Test-Ergebnisse beeinflusst, erklärt Infektiologe Andreas Cerny. «Ein guter Schnelltest hat eine Sensitivität von 80 Prozent und eine Spezifität von 98 Prozent. Die Sensitivität gibt Aufschluss darüber, wie viele positiv Getestete vom Test prozentual korrekt identifiziert werden – die Spezifität darüber, wie viele der negativ Getesteten prozentual tatsächlich negativ sind. Geht man von einer starken Durchseuchung der Bevölkerung aus, bei der zehn Prozent der Getesteten Infizierte sind, dann erkennt der Test acht von zehn der Infizierten und gibt bei 1,8 Prozent ein falsch positives Resultat an – in dieser Situation ist der Test nützlich.

Sinken die Fallzahlen und sind nur noch sehr wenige infiziert – wie jetzt, wo der Wert weit unter einem Prozent liegt – dann muss man sehr viele Tests durchführen, um die wirklich Infizierten zu finden. Die 2-Prozent-Rate der falsch positiven fällt immer mehr ins Gewicht, so dass bald mehr falsch positive als richtig positive Resultate angezeigt werden.»

Wie sinnvoll sind flächendeckende Massentests?

Die Problematik der Vortest-Wahrscheinlichkeit stellt die Effizienz der Massentest-Strategie, wie sie beispielsweise in Graubünden und inzwischen auch in anderen Kantonen angewendet wird, in Frage: «Wie effektiv es ist, flächendeckend und ohne Grund Schnelltests durchzuführen, dazu gibt es derzeit zu wenig aussagekräftige Daten», so Trono. Deshalb sei es auch zu früh, um zu sagen, ob die Massenteststrategie in Graubünden der Grund für die sinkenden Fallzahlen sei.

In gewissen Situationen machen Massenschnelltests laut Trono aber durchaus Sinn: «Sobald ein Cluster identifiziert wurde, kann eine intensive Testung mit Schnelltests sehr sinnvoll sein, um den Cluster schnell zu erkennen und einzugrenzen.» Die beste Strategie, um das Coronavirus einzudämmen, sei es aber nach wie vor, so viele Menschen wie möglich zu impfen.

Soll man sich überhaupt noch selber testen?

Trotz der Problematik der Vortest-Wahrscheinlichkeit empfiehlt Trono die Selbsttests: «Solange das Virus noch in der Bevölkerung zirkuliert, sollte keine Gelegenheit ausgelassen werden, es nachzuweisen.» Ähnlich sieht es auch Infektiologe Andreas Cerny: «Die Schnelltests, welche der Bund der Bevölkerung gratis zur Verfügung stellt, sind Teil einer Gesamtstrategie, welche im Moment sehr gut funktioniert.» Sie tragen dazu bei, dass man als Bürger aktiv selber etwas in der Seuchenbekämpfung unternehmen könne, so Cerny.

Die Problematik, dass es mit tieferen Fallzahlen mehr falsch positive Schnelltest-Resultate geben wird, lasse sich ausserdem mit einer Massnahme weitgehend lösen, so Cerny: «Bei einem positiven Antigentest-Resultat wird meist zusätzlich ein PCR-Test zur Bestätigung durchgeführt – so hat man Gewissheit, dass man tatsächlich infiziert ist.»

BAG plädiert auf Selbsttests

Das BAG ist sich bewusst, dass es bei geringeren Fallzahlen mehr falsch positive Testergebnisse geben wird, wie Sprecherin Simone Buchmann bestätigt. «Wir nehmen das in Kauf, denn es bedeutet auch, dass wir weniger Erkrankungen haben.» Das BAG beurteile den Einsatz der Selbsttests anders als Trono, so Buchmann: «Ein negativer Test kann zu einer Verhaltensänderung führen. Denn: Auch bei niedrigen Fallzahlen soll die Bevölkerung eine aktive Rolle spielen.»