Engpässe bei den Tests – Die Schnelltests sind bereits aufgebraucht

In der momentan heiklen epidemiologischen Lage haben sie Hochkonjunktur: Die Corona-Selbsttest. Wer sicher sein will, dass er oder sie beispielsweise bei einem Familientreffen trotz Impfung keine Gefahr für andere darstellt, schiebt sich Zuhause ein Stäbchen in die Nase. Binnen wenigen Minuten weiss man, ob man das Virus in sich trägt oder nicht.