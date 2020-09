Die schönsten Autos an der Passione Engadina

Das Publikum am Concours d’Elegance kürte diesen Ferrari 275 GTB Allow Long Nose zum schönsten Auto des Events.

Aston Martin als Ehrengast

Vielleicht lag es ja auch ein bisschen an der Aura von James Bond, die dieses Jahr über St. Moritz wehte. Denn während in früheren Jahren stets eine italienische Marke Ehrengast der Passione Engadina war, nahm 2020 Aston Martin diese Rolle ein. Immerhin waren auch einige Zagato-Sonderversionen dabei, deren Blechkleid vom berühmten italienischen Karosseriebauer entworfen wurde. Und natürlich durfte das berühmteste Modell der Briten, der DB5 aus dem Filmklassiker Goldfinger, nicht fehlen. Aber auch zahlreiche andere Modelle der Traditionsmarke machten sich am Samstag auf die über 220 Kilometer lange Julius-Bär-Rallye quer durch Graubünden.

Concours verlangte alles ab

Dabei verlangten nicht nur die zahlreichen Sonderprüfungen und die Steigungen den Fahrzeugen und Teilnehmern alles ab, sondern auch das Wetter. Während beim Start morgens in St. Moritz noch strahlender Sonnenschein herrschte, goss es am Nachmittag auf dem Flüelapass wie aus Kübeln. So waren am Sonntag auf dem Flugplatz und anschliessend am Concours nicht mehr alle dabei. Aber spätestens nächstes Jahr, wenn die Passione Engadina ihren zehnten Geburtstag feiert, werden die meisten wiederkommen. Denn wer einmal die Leidenschaft gepackt hat, kommt vom Virus Klassiker nicht mehr los.