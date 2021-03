Die meisten Promis mussten wegen Covid auch dieses Jahr auf den roten Teppich verzichten und via Videocall teilnehmen. In Schale warfen sie sich aber natürlich trotzdem.

Wie schon so manche Preisverleihung im letzten Jahr, standen auch die gestrigen Golden Globes ganz unter dem Zeichen der Pandemie. Weshalb die meisten Promis statt über den Red Carpet zu laufen per Video zugeschaltet wurden – während Komikerinnen Tina Fey (in Versace) und Amy Poehler (in Moschino) die Zeremonie von getrennten Bühnen in Los Angeles und New York aus moderierten.

So zum Beispiel Anya Taylor-Joy, die für ihre Darstellung der Schachmeisterin Beth Harmon in «Queen’s Gambit» von Netflix als beste Schauspielerin in einer Miniserie ausgezeichnet worden ist.

Hätte es zudem einen Preis für den besten Modelook gegeben, wäre Anya Taylor-Joy ebenfalls ein Schachmatt gelungen. Seht selbst.

Die besten Golden-Globes-Modelooks

Anya Taylor-Joy in Christian Dior Haute Couture

Die argentinisch-amerikanische Schauspielerin kombinierte den massgeschneiderten Columndress in glitzerndem Grün inklusive Mantel von Christian Dior Haute Couture mit Schmuck von Tiffany & Co. und hat der Zeremonie per Video Old-Hollywood-Glamour verliehen.

Elle Fanning in Gucci

Nicht minder glamourös präsentierte sich Elle Fanning im hellblauen Satin-Abendkleid mit einer an der rechten Schulter befestigten Schleppe von Gucci und Vintage-Schmuck von Fred Leighton.

Regina King in Louis Vuitton

Auch die für einen Golden Globe nominierte The «One Night in Miami»-Regisseurin Regina King setzte auf einen Column-Dress. Übrigens: Für die Anfertigung des mit insgesamt 40’000 Pailetten in Silber, Schwarz und Gold sowie Kristallen bestückten Abendkleides von Louis Vuitton haben Näherinnen gemäss eines Sprechers des Modelabels bis zu 350 Stunden gebraucht. Hat sich definitiv gelohnt, weil umwerfend!

Nicole Kidman (auch) in Louis Vuitton

Ihre 15. Golden Globe-Nomination (dieses Jahr für die Mysterie-Serie «The Undoing») feierte Nicole Kidman wie Regina King auch in einem hochgeschlossenen, schwarzen Abendkleid von Louis Vuitton, das mit den bis an den Saum bestickten, kettenartigen Motiven ein altrömisches Flair verströmt.

Cynthia Erivo in Valentino

Im Gegensatz zu ihren Kolleginnen mag es Sängerin und Schauspielerin Cynthia Erivo futuristisch und begeisterte in einem voluminösen Traum in Neongrün von Valentino. Ihr Stylist Jason Bolden soll das Abendkleid aus Tauchstoff bei Valentino-Designer Pierpaolo Piccioli auf dem Laufsteg gesehen haben und direkt für die «Harriet»-Darstellerin bestellt haben. Die silbernen Plateau-Heels inklusive. Mutig und sehr erfrischend!

Leslie Odom Jr. (auch) in Valentino

Neongrün war auch bei Leslie Odom Jr. angesagt – zumindest als Rollkragen-Sweater unter einem rost-rosafarbenen Anzug von Valentino. Mit diesem Look hat der für eine Nebenrolle in «One Night in Miami» nominierten Golden Globe Sänger und Schauspieler übrigens nicht nur seine Tochter Lucille Ruby überzeugt.

Satchel Lee und Jackson Lee in Gucci

Die Cool Kids Satchel Lee und Jackon Lee sind dieses Jahr die Golden-Globes-Ambassadoren und überzeugten in Looks von Gucci. Insbesondere die bestickte und an einen Kimono erinnernde Seiden-Jacket von Jackson ist eigentlich schon an sich ein Statement. Der Sohn von Regisseur Spike Lee versah das Jacket aber zusätzlich mit einem Time’s Up-Button (eine US-amerikanische Bewegung gegen die Diskriminierung von Frauen und sexuelle Belästigung in der Arbeitswelt) – Mic Drop sozusagen.

Margot Robbie in Chanel

Die australische Schauspielerin war einige der wenigen Prominenten, die als Präsentatorin persönlich an der Preisverleihung im Beverly Hills Hotel in Los Angeles teilnehmen konnte. In ihrem schwarz-weiss gepunkteten Abendkleid aus Crêpe de Chine und mit Beinschlitz hat Margot ebenfalls einen Style-Award verdient.