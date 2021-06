Ab auf die Decke - Die schönsten Plätze für dein Picknick

Die perfekten Picknickplätze

Im Rieterpark i n Zürich i m Schatten von über 150-jährigen Bäumen speisen. Und wenn der Gesprächsstoff ausgeht: d as Museum Rietberg besuchen.

Auch muss nicht jedes Picknick weit ab der Zivilisation und möglichst nach mehrstündigem Marsch stattfinden – obwohl sich die Aussicht und Ruhe sicher lohnen. Auch im lokalen Stadt- oder gar Museumspark, an einem lauschigen Plätzchen am See oder Flussufer oder, wenn die Zeit ganz knapp ist, im eigenen Garten lässt sichs frisch-fröhlich «al fresco» speisen. Der Vorteil dabei: Man kann sich die Lieblingstasse Kaffee ganz einfach mal kurz drinnen zubereiten.