Die schönsten Bergseen der Schweiz für heisse Sommertage

Bist du ständig am Schwitzen und dir grauts davor, dein Wochenende in einer überfüllten Badi zu verbringen? Dann ab in die Berge! Unsere Ausflugstipps an versteckte Seen in der Höhe lassen dich der Masse entkommen und sorgen für Erfrischung in der Natur.

Wo badest du im Sommer am liebsten? Im eiskalten Bergsee. Im Fluss. Im See. Im Weiher. Ich bevorzuge Badis. Am liebsten bade ich im Meer. Ich gehe nicht gern ins Wasser.

Lauenensee (Nähe Gstaad, Bern)

Ob bei einer Bootsfahrt, einem Schwumm oder einfach nur am Seeufer: Der Lauenensee lädt zum Verweilen ein. Gstaad Saanenland Tourismus/David Birri

Der Lauenensee in der Nähe von Gstaad liegt auf 1381Meter über Meer. Neben einem Restaurant, welches Boote vermietet, befinden sich auch ein Steg für Schwimmerinnen und Schwimmer sowie diverse Feuerstellen direkt am See. In der Nähe liegt zudem der Arnensee, welcher aufgrund seiner schimmernden Blautöne auch als Perle des Saanenlands bezeichnet wird.

Anreise: Die Haltestelle Lauenensee befindet sich 300 Meter neben dem See und lässt sich von Gstaad aus gut mit dem Postauto erreichen. Mit dem Auto hast du entweder die Möglichkeit, auf dem Parkplatz am See zu parkieren oder im Dorf und anschliessend an den Lauenensee zu spazieren.

Schwendiseen (Wildhaus, St. Gallen)

Eingebettet zwischen sanften Hügeln mitten im Toggenburg sind die Schwendiseen zu finden. Switzerland Tourism/Andre Meie

Die beiden idyllischen Schwendiseen befinden sich oberhalb von Wildhaus und Unterwasser auf 1159 Meter über Meer. An beiden Enden des grösseren Bergsees kannst du gemütlich an Feuerstellen grillieren oder an der nördlichen Seite des Sees das Restaurant für einen Zmittag oder ein Glace besuchen. Der perfekte Ort, um einen idyllischen Tag mitten in der Natur zu geniessen.

Anreise: Entweder nimmst du die Standseilbahn von Unterwasser bis zum Iltios oder die Wildhauser Bergbahnen bis zur Mittelstation Oberdorf. Von beiden Stationen erreichst du nach einem halbstündigen Spaziergang die Schwendiseen. Mit dem Auto kannst du direkt bis nach Schwendi fahren.

Lac Lioson (Nähe Les Mosses, Waadt)

Nach einer kurzen aber intensiven Wanderung hast du dir die Idylle am Lac Lioson mehr als verdient. Switzerland Tourism/Bruno Augsburger

Der Lac Lioson ist das Juwel unter den Alpenseen und perfekt für eine eiskalte Abkühlung auf 1890 Metern. Am besten kombinierst du Badespass mit einem Wanderausflug und geniesst einen Tag in der Natur. Entweder packst du dir dazu ein Picknick ein oder du kehrst im Restaurant Lac Lioson direkt am See ein.

Anreise: Les Mosses liegt zwischen Bulle und Aigle und ist mit dem Auto sowie den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Von dort geht es weiter ins Dorf Lioson, wo du nach einer gemütlichen, rund 40-minütigen Wanderung den Lac Lioson erreichst.

Hol dir den Lifestyle-Push!

Golzernsee (Maderanertal, Uri)

Umgeben von Bergen und einer sommerlichen Blumenwiese liegt der Golzernsee im Maderanertal. Switzerland Tourism/Christian Perret

Im Urner Maderanertal befindet sich der Golzernsee, oberhalb von Bristen. Am Rande des malerischen Bergsees auf 1411 Meter über Meer kannst du grillieren, picknicken und nach Herzenslust baden. Auch eine öffentliche Toilette befindet sich in Seenähe. An der Westseite des Golzernsees sorgt ein Berggasthaus für Verpflegung und bietet auch Übernachtungsmöglichkeiten an.

Anreise: Mit den öffentlichen Verkehrsmittel bis zur Haltestelle Golzern, Talstation Seilbahn oder mit dem Auto bis zur Talstation der Luftseilbahn Golzern. Nach der Fahrt mit der Seilbahn führt eine 20-minütige Wanderung zum See.

Lägh da Cavloc (Maloja, Graubünden)

Der Lägh de Cavloc sieht so aus, als wäre er einem Bildband über die Schönheit der Schweiz entsprungen. Engadin St. Moritz Tourismus/Filip Zuan

Der idyllische, ruhige Bergsee Lägh de Cavloc liegt auf 1907 Meter über Meer oberhalb von Maloja und ist zu Fuss sowie mit Kinderwagen und Velo gut zu erreichen. Am Seeufer stehen Grillplätze und Holz für ein gemütliches Barbecue zur Verfügung. Das flache Ufer an der Südseite des Sees lädt zum Baden und Verweilen ein. Verpflegen kannst du dich ausserdem auch im kleinen Restaurant Cavloc, welches lokale Köstlichkeiten anbietet.

Anreise: Maloja ist mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Vom Dorf führt ein einfacher Wanderweg in einer Stunde zum Lägh de Cavloc.

Bist du auf der Suche nach noch mehr Abkühlung? Dann ab in die schönsten Stadtbadis oder an die trendigsten Badeorte!