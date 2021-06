Your Stage - Die Schubladen-Öffnerin Diva ist euer Lieblingsbüsi

Anfang M ai wollten wir eure tollsten Büsi -Videos sehen – und ihr habt geliefert! Eure Einsendungen hatten es in sich: Ob Katzen , die wild umherirren, Babykatzen, die sich süss abschlecken, oder Büsi, die einfach nur total herzig aussehen – wir hatten viel zum Schmunzeln . In den letzten Tagen konnte die Community aus den Top Videos für ihren Favoriten voten.

Nicht nur das Können, Schubladen zu öffnen, ist an der Katze speziell, versichert Besitzerin Monika. Auch ihre Fellfarbe hat eine Besonderheit: N ormalerweise gelten Katzen mit orangefarbenem Fell als männlich – Diva aber ist ein Weibchen.

Ihr konntet unter mehreren Einsendungen für euer Lieblings-Büsi-Video voten. Eure Gewinnerin: Schubladen-Öffnerin Diva. Ihr fandet es so toll, wie sie die Schublade geöffnet hat, dass sie mit 25 Prozent der Stimmen zur Siegerin gekürt wurde.

«Diva ist eine sehr spezielle Katze»

Ganz lässig läuft Katze Diva in die Küche. Ihr Ziel: die Schublade öffnen und sich reinsetzen. Oder: die Aufmerksamkeit von Besitzerin Monika (44) auf sich ziehen – so ganz sicher ist das Vorhaben nicht, erklärt die Katzenmutter. Immer wieder stellt Diva sich vor die Schublade und hängt sich an den Henkel, um sie aufzuziehen. Danach wühlt sie herum und zieht den Inhalt raus. Futter oder Leckerlis hat es dort jedoch keine, betont Monika.