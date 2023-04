Das sagt die 20-Minuten-Community zum Parkplatzmangel wegen Kantischülern in Baden AG.

Im Video erzählen Schülerinnen und Schüler, wieso sie mit dem Auto zur Schule kommen und dieses in der Wohnzone abstellen.

Hier liest du, was die Community darüber denkt.

Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Baden parken die Autos ihrer Eltern in der Wohnzone und nehmen so den Anwohnenden die Parkplätze weg.

Aufregung in Baden AG: Weil Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule im Quartier «Limmat Rechts» ihre Autos in der Wohnzone abstellen, finden Anwohnerinnen und Anwohner manchmal keine Parkflächen mehr. «Am Morgen parkieren sie die grossen Karren von Mami und Papi bei uns in der Strasse. Wenn ich dann mein Auto mal für einen grösseren Einkauf nehme, habe ich danach keinen Parkplatz mehr», erzählt Anwohnerin Irene (52) gegenüber 20 Minuten.