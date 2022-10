Die Schuhtrends im Herbst 2022 sind so bequem wie nie

Was machst du im Herbst am liebsten?

Warme Beine mit Overknee-Boots

Auch Kim Kardashian trägt den Schuhtrend in der Herbstkampagne für das US-amerikanische Label Stuart Weitzman.

Da passt schon eher das Styling von Pernille Teisbaek, deren Overknee-Boots in diesem Outfit die Strumpfhosen ersetzen.

Über dem Nebel mit Plateau-Schuhwerk

So hoch, dass du fast schon über der Nebelgrenze bist: Dieses Jahr gaben bereits ultrahohe Absatzschuhe ihr Comeback . Der Trend zieht sich auch in den Herbst. Bei Versace werden kurzerhand Plateau-Pumps zu blickdichten Strümpfen getragen.

Und auch bei Marc Jacobs geht es mit Plateau-Pumps hoch hinaus. Bei der Show des US-amerikanischen Designers überragen die Models in ihren hohen Schuhen alle. Für den herbstlichen Touch tragen die Models nebst rasiertem Schopf (ja, auch Gigi und Bella Hadid mussten Haare lassen ) weisse Socken zu den offenen Schuhen.

Bei Rick Owens werden derbe Plateau-Schuhe auch an männlichen Models gestylt.

Auch Kylie Jenner ist beim Trend bereits dabei und trägt für die Show von Balenciaga an der Paris Fashion Week zum hautengen Strickkleid ein Paar Plateau-Stiefel.

&Other Stories

Geschlossen sind Schuhe mit Plateau-Absatz hierzulande noch herbsttauglicher: Leder-Plateau-Stiefel, Fr. 249.– von &Other Stories .

Eingekuschelt mit dem It-Schuh der Stars

Wenn der Regen ans Fenster trommelt und du dich eigentlich am liebsten den ganzen Tag in deine Kuscheldecke einmummeln möchtest, kommt jetzt von Stars wie Bella Hadid die kuschelige Lösung dazu. Das Model trägt die Ultra Mini Platform Uggs – Ugg Boots in der Mini-Version und mit dickem Plateau.