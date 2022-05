Polizeieinsatz in Näfels GL: «Die Schusswaffe ist immer das letzte Mittel»

Die Polizei hatte zuvor eine Strassensperre an der Oberseestrasse errichtet. Als sich das Auto der Strassensperre näherte, kam es seitens mehrerer Polizisten zum Schusswaffeneinsatz.

Beamte der Kantonspolizei Glarus gaben am Samstagabend mehrere Schüsse ab. Die Schüsse trafen Männer, die mutmasslich zuvor in ein Ferienhaus im Oberseetal eingebrochen waren.

Polizisten der Kantonspolizei Glarus gaben am Samstag mehrere Schüsse ab.

Zwei Patrouillen der Kantonspolizei Glarus errichteten am Samstagabend an der Oberseestrasse, oberhalb von Näfels GL, eine Strassensperre. Im Vorfeld erreichte die Polizei die Meldung, dass in einem Ferienhaus im Oberseetal eingebrochen worden war.