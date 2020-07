vor 43min

Trump ist siegessicher

«Die schweigende Mehrheit wird am 3. November sprechen!»

Die Zeichen stehen offiziell nicht gut für Trump. Trotzdem zeigt er sich betreffend der Präsidentschaftswahlen siegessicher.

1 / 4 «Falsche Umfragen und «Fake News» werden die radikale Linke nicht retten», schreibt Trump auf Twitter. KEYSTONE Und er noch einen drauf: Er sagt seinem Herausforderer Joe Biden würde es nicht gelingen, im Wahlkampf Begeisterung hervorzurufen. KEYSTONE Trotz schlechter Umfragewerte schätzt Trump seine Chancen bei den Präsidentschaftswahlen im November als intakt ein. KEYSTONE

Darum gehts Am 3. November wählt Amerika seinen neuen oder bestehenden Präsidenten.

Trumps Chancen stehen gemäss aktuellen Umfragewerten schlecht.

Landesweite Befragungen haben aber wegen des komplizierten Wahlsystems in den USA sehr begrenzte Aussagekraft.

Hundert Tage vor der Wahl in den USA hat sich US-Präsident Donald Trump trotz schlechter Umfragewerte siegesgewiss gezeigt. Der Republikaner schrieb am Sonntag auf Twitter, für seinen Wahlkampf gebe es derzeit sogar noch mehr Enthusiasmus als vor der Wahl 2016. Seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden gelinge es im Wahlkampf dagegen nicht, Begeisterung hervorzurufen. «Die schweigende Mehrheit wird am 3. November sprechen!!!» Falsche Umfragen und «Fake News» würden die «radikale Linke" nicht retten.

Trumps Wahlkampfteam argumentiert, dass schlechte Umfragewerte unter anderem darauf zurückzuführen sind, dass Republikaner bei Befragungen unterrepräsentiert sind. Das Team weist auch darauf hin, dass Trump bei den allermeisten Umfragen vor der Präsidentschaftswahl 2016 hinter seiner Kontrahentin Hillary Clinton lag, dann aber gewann. Nach Ansicht von Experten ist das Rennen längst nicht ausgemacht.

Überraschungen kann es immer geben

Der Sender CNN veröffentlichte am Sonntag eine Umfrage, wonach Trump in drei umkämpften Bundesstaaten hinter Biden liegt: Florida, Arizona und Michigan. Alle drei Bundesstaaten hatte Trump 2016 gewonnen. In landesweiten Umfragen liegt Trump seit Wochen deutlich hinter Biden. Landesweite Befragungen haben aber wegen des komplizierten Wahlsystems in den USA sehr begrenzte Aussagekraft.

Am Ende ist eine Mehrheit von 270 Wahlleuten aus den Bundesstaaten für einen Sieg ausschlaggebend, nicht die Mehrheit der Wählerstimmen. Trump war es 2016 überraschend gelungen, die drei sogenannten Swing States Pennsylvania, Michigan und Wisconsin zu gewinnen. Swing States sind Bundesstaaten, in denen die Wählermehrheiten immer wieder wechseln. Selbst wenn er zwei davon in diesem Jahr verlöre, käme er auf ausreichend Wahlleute – vorausgesetzt, er kann alle anderen Bundesstaaten halten, in denen er sich 2016 durchsetzte.