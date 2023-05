10 Karten mit besonderen Weltansichten

1 / 1 Der ehemalige Staatschef Libyens Muammar al-Gaddafi beantragte 2009 die Auflösung der Schweiz bei der UN-Vollversammlung. Der französische Teil sollte an Frankreich gehen, der italienische an Italien und der deutsche an Deutschland. Twitter

Darum gehts Weltkarten gibt es nicht nur eine.

Diese Liste zeigt zehn Karten, die mal lustig, mal absurd sind.

Die Schweiz hat in einer Kategorie eine einzigartige Situation in ganz Europa.

September 2009: Zwischen der Schweiz und Libyen herrscht ein erbitterter diplomatischer Krieg. Hintergrund des Konflikts dürfte die Verhaftung von Hannibal Gaddafi und dessen Frau im Sommer 2008 in Genf sein, die Hannibals Vater und damaliger Staatschef Libyens Muammar al-Gaddafi der Schweiz sehr übel nahm. Dem Paar war vorgeworfen worden, Angestellte im Luxushotel Président Wilson misshandelt zu haben.

Am Rande des G-8-Gipfels im Juli 2009 in Italien bezeichnete Muammar al-Gaddafi die Schweiz als Helferin des Terrorismus und schlug vor, das schweizerische Staatsterritorium aufzuteilen und an die Nachbarländer zu verteilen (siehe Karte oben). Wochen später beantragte Gaddafi die Auflösung der Schweiz bei der UN-Vollversammlung. Kein Witz! Der französischsprachige Teil sollte an Frankreich gehen, der italienischsprachige an Italien und der deutschsprachige an Deutschland.

Selbstverständlich kam er mit seinem absurden Vorschlag nicht weit: Das für die Planung des Programmes zuständige UN-Komitee wies den Antrag sofort ab, weil eine solche Forderung den Grundsätzen der UNO-Charta zuwiderlaufe.

Wo gibts Pubs in Grossbritannien?

So viele Pubs gibt es in Grossbritannien. Google Maps

Diese Karte ist äusserst witzig: Sie zeigt, wo es Pubs in Grossbritannien gibt. Laut einer Umfrage vom 2022 Statista gab es im Jahr 2020 rund 46’800 Bars und Pubs im Vereinigten Königreich. Von dem her bringt es nicht viel, wenn man als Tourist oder Touristin auf Google Maps nach einem Ort mit Bierausschank sucht, diese Karte verwirrt nur noch.

Wie viele Länder haben eine Kalaschnikow auf der Flagge?

Ein Land mit einem Maschinengewehr auf der Nationalflagge. Terrible Map

Die Nationalflagge der Republik Mosambik zeigt unter anderem das Bild eines Kalaschnikow-Gewehrs, das von einer Hacke durchkreuzt wird, die auf einem aufgeschlagenen Buch liegt. Das Gewehr steht für Verteidigung und Wachsamkeit, das aufgeschlagene Buch symbolisiert die Bedeutung der Bildung, die Hacke steht für die Landwirtschaft des Landes und der Stern symbolisiert den Geist der internationalen Solidarität des mosambikanischen Volkes.

Die mosambikanische Flagge ist die einzige, die ein Maschinengewehr vom Typ Ak-47 zeigt – aber nicht die einzige Nationalflagge eines UN-Mitgliedsstaats, die eine Waffe hat. Auch Guatemala, Haiti und Bolivien zeigen eine Feuerwaffe auf ihren Flaggen.

In welchem Land schreibt man beim Datum den Monat zuerst?

Wo kommt beim Datum der Monat vor dem Tag? Nur in den USA. Terrible Map

Die USA sind das einzige Land, in dem das Datumsformat «Monat-Tag-Jahr» verwendet wird. In den meisten Ländern wird der Tag zuerst oder wie in China, Japan, Korea und Iran das Jahr zuerst geschrieben und der Tag zuletzt.

Wie viele Pornostars hat jedes Land pro Einwohnerzahl?

Wie viele Pornostars hat es pro Einwohnerzahl? In der Schweiz nur 2,2, auf Island null. Freeones.com

Diese Karte zeigt, wie viele Pornodarsteller und -darstellerinnen pro Millionen Einwohner und Einwohnerinnen in jedem europäischen Land leben. In der Schweiz gibt es 2,2 Pornostars pro Million Einwohner – ein krasser Unterschied zu Tschechien oder Ungarn, wo es über 70 sind.

Länder, deren Premierminister verspeist wurde

Länder, in denen der Premierminister verspeist wurde. Terrible Map

Auf der Europakarte der Länder mit Premierministern, die gegessen wurden, werden die Niederlande rot markiert. Die Karte bezieht sich auf die Geschichte des Staatsmannes Johan de Witt, der 1672 gemeinsam mit seinem Bruder Cornelis de Witt durch eine aufgehetzte Volksmenge gelyncht wurde. Die Leichen wurden nackt ans Schafott gehängt und furchtbar verstümmelt, wobei einige Körperteile von den Randalierern verspeist wurden.

In derselben Karte leuchtet die Schweiz auf – unter der Kategorie «Länder ohne Premierminister».

In welche Richtung bewegen sich die Fussgänger?

Nach rechts oder nach links? Nicht überall geht das Männchen auf dem Fussgängerschild in dieselbe Richtung. Terrible Map

Diese Karte zeigt die Art und Weise, wie Fussgänger in einzelnen Ländern in Europa und teilweise im Nahen Osten dargestellt werden. Während sich in den meisten Ländern das Männchen nach links bewegt, geht es in Grossbritannien, der Ukraine, Belarus, Russland und Estland in die andere Richtung.

Datenkarte in Europa

Führt man eine Statistik durch, gibt es gute und schlechte Resultate – egal, zu welchem Thema. Terrible Map

Welches Land schneidet gut ab, welches Land zeigt die schlechtesten Resultate – egal, zu welchem Thema? Diese Karte soll das etwas vorurteilsbehaftete Bild zeigen.

Alle Statistiken über Italien

Die Unterschiede zwischen Nord- und Süditalien sind markant. Terrible Map

Ähnlich ist es mit dieser Karte über Italien. Unter dem Titel «Buchstäblich alle Statistiken über Italien» zeigt die Karte, wie unterschiedlich das Land im Norden und im Süden funktioniert.

Religion versus Wissenschaft

1018 versus 2018: So hat sich die Welt in Bezug auf Religion und Forschung in den letzten tausend Jahren verändert. Terrible Map

In dieser Karte wird der Unterschied im Laufe der letzten tausend Jahre zwischen Religion und Wissenschaft gezeigt: Während im Mittelalter Europa hauptsächlich mit Glaubensfragen beschäftigt war, stammten aus Ländern im Nahen Osten Mathematiker wie Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi – zweifellos einer der bedeutendsten Mathematiker der Geschichte. Sein Name wurde später in «Algorismi» umgewandelt, woraus der Name «Algorithmus» abgeleitet wurde. Computer benötigen Algorithmen, um im Binärsystem zu rechnen.

Tausend Jahre später scheint sich das Verhältnis zwischen Religion und Wissenschaft gekehrt zu haben.